У россии нет шансов: ветеран армии США озвучил оптимистический для Украины прогноз

По мнению бывшего военного, вражеская армия больше не имеет шансов одержать победу

Украина ежедневно становится сильнее, приобретая новый опыт, обучая солдат за границей и получая западное оружие для защиты территорий. В россии же наоборот — регулярно переживают поражение за поражением, так что уже к осени ситуация на фронте может поразительно измениться. Такого мнения придерживается экс-директор по делам Европы в Совбезе США и ветеран войны в Ираке Алекс Виндман.

В интервью "РБК-Украина" он подчеркнул, что не видит возможности, чтобы нынешняя полномасштабная война между Украиной и рф затянулась на три-четыре года. Однако если это продлится еще год или два, то у россии все равно нет шансов, чтобы переломить ход событий в свою пользу.

Виндман убежден, что уже к концу 2023 года активные боевые действия могут утихнуть, постепенно переходя в фазу переговоров и дипломатии.

"В течение этой весны, лета и осени россия попытается перейти в наступление, захватить территорию в тех четырех регионах, которые она называет своими. Они могут иметь ограниченные тактические успехи, но это не будет близко к тому, что Украина смогла сделать в Харькове или Херсоне, или к тому, что россия сделала в начале, в первые две-три недели войны, когда это были преимущественно молниеносные атаки через границу", — утверждает американский ветеран.

По мнению Алекса Виндмана, в ближайшие месяцы российские оккупанты "сожгут" на фронте большую часть войск, после чего им придется выбирать стратегию обороны. Украина же соответственно сможет перейти в наступление. Эксперт говорит, что уже в конце весны и более активно летом может начаться освобождение дополнительных территорий.

"Думаю, в краткосрочной и среднесрочной перспективе все преимущества на стороне Украины, — прогнозирует он. — россия потеряла слишком много техники. Ее личный состав получает только базовую подготовку. А Украина с каждым днем становится сильнее, получая западное вооружение и обучая солдат на Западе. До конца этого года успех будет на стороне Украины".

Напомним, что "решающую битву" для России и Украины на весну 2023 года прогнозирует и глава ГУР Кирилл Буданов. Он также обращает внимание на проблемы россиян с логистикой и обеспечением, которые могут стать прекрасной помощью для ВСУ.

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