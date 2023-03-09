"Нас этим не сломать": в Офисе президента отреагировали на ночную атаку оккупантов

По мнению главы ОП, никакие обстрелы не помешают украинцам очистить свою землю от врага

В Офисе президента отреагировали на очередную массированную ракетную атаку по Украине, которая произошла в ночь на 9 марта. Глава ведомства Андрей Ермак подчеркнул, что россияне продолжают терроризировать мирное население. Главной же задачей врага он назвал попытки лишить украинцев регулярного электроснабжения.

Об этом он написал в личном Telegram-канале. Отметим, что свою оценку ситуации он дал уже после того, как по регионам начали звучать сигналы об отбое воздушной тревоги.

"Террористы делают свои максимальные усилия, чтобы лишить нас света. Они продолжают террор мирных людей. Но они никак не могут понять, что после того, что мы уже прошли, нас этим не сломить", — подчеркнул Ермак.

Также он добавил, что, несмотря на все обстоятельства и попытки врага нас затормозить, украинцы все равно продолжат двигаться к выполнению основной цели. Ею он считает "очищение украинской земли от российского хлама".

Кстати, ночью Андрей Ермак публиковал призыв к украинцам о необходимости не игнорировать сигнал тревоги.

Все детали по ночной атаке врага вы можете найти в нашем текстовом онлайне: Ночь ракетных обстрелов — по Украине прогремели десятки взрывов, есть прилеты: подробности и фото.

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