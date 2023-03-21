Нечего терять: как изменится стратегия путина в Украине после выдачи ордера на его арест

Станет ли решение МКС поводом для разрыва последних связей Европы с диктатором

Решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест владимира путина произвело эффект разорвавшейся бомбы не только среди российских пропагандистов, но и в кремле. В присущей им хамской манере на новость отеагировали все топ-чиновники рф. Судя по тому, что каждый второй комментарий сопровождался чуть ли не ядерными угрозами всему цивилизованному миру, в правительстве государства-агрессора хорошо осознают последствия запущенного в Гааге процесса: вслед за диктатором и "омбудсменом", депортировавшим из Украины 200 тысяч детей, колокола начнут звонить и по остальным соучастникам преступлений против Украины.

"Телеграф" разбирался в том, как будет действовать владимир путин, осознав, что его политической карьере за пределами рф пришел конец, а поражение в войне с Украиной поставит под угрозу его положение и в самой россии.

Арест маловероятен, изоляция гарантирована

Ордер на арест главы рф владимира путина и уполномоченной при президенте россии по правам ребенка Марии Львовой-Беловой был принят Второй палатой досудебного разбирательства МКС в связи с подозрением этих лиц в принудительной депортации детей с оккупированных территорий Украины в россию, являющуюся военным преступлением, согласно статье 8 Римского устава.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему владимира путина не могут судить в Гааге за преступление агрессии. Чтобы привлечь главу кремля к ответственности Украина пошла на создание Специального международного трибунала, но диктатор упростил эту задачу, совершив такое количество зверств в Украине, что у следователей МКС все же нашлась статья и для него.

Теперь подозреваемый в военных преступлениях политик не имеет политического иммунитета и может быть задержан на территории 123 стран мира, ратифицировавших Римский устав. На эту новость отреагировали не только в россии, но и на Западе. Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение МКС является подтверждением того, что "никто не может быть выше закона", а министр юстиции ФРГ Марко Бушман заверил, что Германия обязуется выполнить требования международного суда, если кремлевский диктатор окажется на территории страны, пишет Bild.

Несмотря на то, что США не признают Римский устав, Джозеф Байден назвал решение МКС оправданным и отметил, что путин "явно совершил военные преступления".

С начала полномасштабной войны в Украине количество зарубежных визитов кремлевского диктатора резко снизилось, ведь из-за введенных против россии санкций любое публичное сотрудничество с владимиром путиным стало токсичным и компрометирующим для мировых лидеров. В последнее время над развитием отношений с государством-агрессором активно работали исключительно малоразвитые страны и диктаторские режимы: Беларусь, Китай, Иран и ЮАР. Интересно, что последняя признает Римский устав, к тому же является организатором саммита БРИКС, который состоится в августе 2023 года в южноафриканском городе Дурбан. По сообщениям российских пропагандистов, владимир путин намеревался посетить это мероприятие.

После обнародования решения МКС, пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафосы Винсента Магвении заявил, что Южная Африка осознает свои юридические обязательства по аресту главы рф, однако "до саммита продолжит взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами".

Стоит отметить, что ранее ЮАР уже была подмечена в связях с военными преступниками. В 2015 году там устроили теплый прием президенту Судана Омару аль-Баширу, на тот момент также находившемуся под подозрением в Гааге. Тогда МКС обратился к правительству республики с требованием арестовать политика и передать суду, на что получил отказ.

По словам специалиста практики "white-collar crimes", адвоката юридической фирмы GRACERSС Станислава Полевого, страны, ратифицировавшие Римский устав, обязаны его выполнять, однако на деле все работает несколько иначе.

"В 2015-м правительство ЮАР отказалось удовлетворить требование МКС, мотивируя это тем, что такие действия будут противоречить их международным обязательствам в отношении Судана, а также будут нарушать общепринятый международный обычай по иммунитету президентов от уголовного преследования в других государствах. Вопрос ответственности для страны, которая должна была, но не задержала подозреваемого в военных преступлениях, остается открытым, поскольку в случае с ЮАР никаких негативных последствий для правительства не последовало. Таким образом, задержание владимира путина во время встреч с его сателлитами маловероятно. Это должно стать поводом для пересмотра международных правовых инструментов, ведь практика показывает, что они не действенны", — объясняет адвокат.

Единственным рычагом влияния на государство, которое отказывается выполнять решение МКС, несмотря на ратифицированный им Римский устав, может стать обращение суда в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры по принудительному выполнению этого обязательства, говорит управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько.

В дальнейшем отказ от сотрудничества с МКС может оказать негативное влияние на международную репутацию этого государства, а также привести к дипломатическому давлению и другим санкциям со стороны мирового сообщества.

"В то же время представители МКС не имеют полномочий самовольно задерживать лиц, включая глав государств, на территории других стран без должного сотрудничества с местными властями, даже если они подозреваются в совершении преступлений, подпадающих под юрисдикцию МКС. Поскольку рф не является государством-членом МКС, путин не может быть задержан без взаимодействия с правительством страны, в которой он находится", — объясняет адвокат.

Максимальная токсичность для Европы и статус прокаженного среди подельников

Выдача ордера на арест владимира путина стала болезненным ударом по его статусу, ведь раньше считалось, что он является одним из самых влиятельных политиков в мире, который может безнаказанно удовлетворять свои имперские амбиции не только внутри рф, но и нападая на другие страны, пользуясь своей неприкосновенностью.

Кроме репутационных потерь решение МКС лишило кремлевского диктатора путей для безболезненного отступления из Украины. Ранее, теряя позиции на поле боя, путин мог надеяться на проведение переговоров и заключение мирового соглашения на выгодных для себя условиях, которые можно было бы "продать" россиянам в виде победы. Теперь же завершение войны для россии возможно только путем капитуляции и признания военной несостоятельности "второй армии мира".

Остановиться сейчас, потеряв в Украине более 160 тысяч солдат, подведя государство под сотни санкций и приобретя статус подозреваемого в Гааге, означало бы для путина потерю всего, что он поставил на карту, нападая на Украину. В то же время, по словам политического эксперта Аналитического центра "Объединенная Украина" Петра Олещука, выдача ордера на арест вряд ли может существенно повлиять на стратегию диктатора в Украине.

"Судя по тому, как действовал путин, начиная с апреля 2022 года, решение МКС не станет толчком к еще более решительным действиям. Как только стало ясно, что военный блицкриг провалился, а о преступлениях, совершенных его армией в Буче и других украинских городах, узнал весь мир, объявление его военным преступником стало вопросом времени, поэтому он шел по пути постоянного повышения ставок. В этой ситуации путину уже не важно — обвинят его в одном преступлении или в сотне. Террор гражданского населения, объявление мобилизации, атаки критической инфраструктуры Украины, ядерный шантаж — все это укладывается в довольно простую логику кремлевского диктатора: отступать уже некуда, а победителей не судят", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Путин не верит в силу юридических документов и международных договоренностей, признавая лишь влияние военной силы. Наличие у россии ядерного оружия в его понимании обеспечивает ему неприкосновенность, — объясняет политолог. По всей видимости, глава кремля рассчитывает на то, что после победы в Украине у него будет возможность для "торгов" с коллективным Западом.

"Для всех демократических государств токсичность путина сегодня приобретает максимальный уровень. Статус подозреваемого в военных преступлениях станет поводом для расторжения связей европейских лидеров с диктатором, по крайней мере, в публичной плоскости. Политики, ранее еще пытавшиеся балансировать, теперь будут избегать формальных контактов с ним, ведь появиться рядом с такой персоной — значит дать оппозиционным силам повод раздавить тебя", — отмечает Петр Олещук.

Не менее тревожные для российского диктатора процессы будут проходить и в его ближайшем окружении. По словам политического эксперта, представители так называемой "элиты" рф, в отличие от путина, потеряли еще не все, а потому умирать или же занимать место на скамье подсудимых в Гааге ради этой войны не настроены.

Решение МКС стало серьезным сигналом для подельников диктатора: на этот раз "проскочить" за счет очередных Минских соглашений или кулуарных договоренностей не удастся. Вскоре вчерашние соратники путина предстанут перед выбором: идти ко дну вместе с ним, или "убрать" его.

"Сейчас у них еще есть возможность договориться с Западом, обменяв "голову" путина на собственное будущее. Диктатор это тоже хорошо понимает, поэтому его паранойя будет только усиливаться: очень скоро в кремле могут начаться репрессии и зачистки", — говорит Петр Олещук.