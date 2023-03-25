На двух стульях? Шольц высказался по поводу переговоров с путиным

Немецкий канцлер признает, что стремления путина не имеют ничего общего с миром в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что у главы кремля владимира путина нет желания мирно закончить войну в Украине. Несмотря на это, политик не готов "ограничить контакты" с российским диктатором, ведь считает, что попытки диалога могут на что-то повлиять. Любопытно, что подобное заявление появилось уже после того, как Шольц поддержал выдачу ордера на арест путина.

Свою позицию немецкий канцлер озвучил во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС, транслировавшейся изданием Welt. По мнению Шольца, любая информация о попытках путина "договориться о мире" неправдива.

"Это фейковые новости, которые распространяют в мире "правые" средства массовой коммуникации, но они не имеют ничего общего с реальностью", — отметил он.

Также Олаф Шольц добавил, что путин, очевидно, не ищет мирных способов для завершения войны, поэтому и разговоры о любых переговорах кажутся смехотворными. При этом политик убежден, что ограничивать контакты с путиным пока не стоит, и делать это не собирается. Шольц надеется, что его попытки настроить диалог с российским лидером могут принести положительные изменения для нынешней геополитической ситуации.

При этом он подчеркивает, что его поддержка от этого никак не зависит.

"Вполне понятно, как эта война может завершиться: россия должна вывести свои войска. Это станет основой дальнейшего установления справедливого мира в Украине и предотвращения достижения россией ее имперских целей", — резюмировал канцлер.

В заключение он призвал другие государства быть более активными по подписанию контрактов, позволяющих оказывать Киеву необходимую военную помощь.

Напомним, что в начале марта Олаф Шольц встречался с президентом США Джо Байденом. Одной из ключевых тем стала война в Украине и дополнительное подспорье для ВСУ.

Также немецкому канцлеру не понравился предложенный Китаем мирный план. Он отметил, что этому документу не хватает конкретики.