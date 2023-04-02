Тупая игра: Данилов высказался о размещении ядерного оружия в Беларуси

Россияне пытаются шантажом достичь своего

Россия вряд ли разместит ядерное оружие на территории Беларуси. пойти на такой шаг страна-агрессор могла бы только с разрешения Китая. Получить такое разрешение им вряд ли удастся.

Уверенность в этом выразил Секретарь СНБО Алексей Данилов в программе "Новый отсчет" на Общественном. Он считает, что для россии такие прихоти и заявления только шантаж.

Ни россии, ни Китая ядерное оружие в Беларуси не нужно. Главная задача таких заявлений, по мнению Данилова, — остановка войны в Украине на условиях россии или побуждение США к переговорам и договоренностям. Это также может быть сигналом, что россияне стремятся завершить конфликт быстрее, но на выгодных россии условиях: "это тупая игра россии", которая нацелена на то, чтобы заставить американцев и британцев "идти на переговоры с россиянами именно по их кейсу".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что решение россии может свидетельствовать о намерениях открыть "второй фронт". Российские намерения вызвали бурную реакцию в мире — в основном политики недовольны новым способом устрашения. Недовольство выразили даже у российских политических союзников в Китае. Размещение ядерного оружия за пределами страны считается недопустимым.