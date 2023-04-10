"Все будем решать на поле боя" - экс-глава МИД Украины о контрнаступлении и переговорах с рф

Владимир Огрызко уверен, что нет такой цены, которую можно было бы запросить у россии как компенсацию за погибших украинцев

Невероятно плотное информационное обсуждение грядущего украинского контрнаступления, санкционные удары по россии, а также перспективы решить всё за столом переговоров, а не на поле боя, "Телеграф" обсудил с бывшим министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко.

– О чем говорит непомерный информационный шум вокруг грядущего наступления ВСУ? Зачем это делается?

– Это гибридные способы ведения войны. Когда надо обмануть противника, сделать так, чтобы он не понимал, откуда, когда и какими силами может быть нанесен удар. Нового тут ничего нет. Подобное используется чуть ли не с начала истории войн. Чтобы победить, важно ввести противника в заблуждение.

– Актуален ли еще переговорный кейс, который то и дело пытаются качать те же Турция и Китай?

– Пока нет сигналов, что рф готова на переговоры на условиях Украины. Ведь наши условия – чтобы россияне убрались со всей нашей земли, выдали военных преступников, выплатили компенсации.

Но я даже не представляю, о каких суммах может идти речь! Человеческая жизнь – бесценна. И как можно компенсировать десятки тысяч погубленных жизней? Как компенсировать огромное количество ранений, травм, увечий? Уничтоженные города? Нынешняя российская власть на это точно не пойдет. И есть сомнения, что будет готова власть, что придет ей на смену. Ну, а мы не готовы заключать какие-либо соглашения вне озвученных выше украинских позиций. Так что все будем решать на поле боя.

– Вновь актуализировалась санкционная тематика. Представители Всемирного банка и Международного валютного фонда в течение этой недели будут в Вашингтоне искать способ нивелировать применяемые россиянами способы обхода ограничений. А Евросоюз работает над очередным 11-м пакетом санкций. Куда надо бить рф, чтобы еще более ослабить ее экономические, а соответственно и военные возможности?

– Давление на россию – беспрецедентно. И оно приносит эффект. Об этом говорит то, что страна-агрессор начала распродавать золотой запас, что ее кубышка худеет на глазах, что за первые месяцы этого года ее нефте-газовые доходы сократились в половину.

Но, к сожалению, существуют лазейки, которые позволяют россиянам с помощью не чистых на руку представителей разных стран обходить введенные ограничения. И важно эти лазейки закрыть.

Кроме того, есть еще немало болевых точек, на которые надо давить. В том числе – ядерная энергетика. "Росатом" должен оказаться в санкционном списке. Возможно, с некоторыми исключениями для стран, которые серьезно завязаны на эту структуру, чья энергетическая безопасность зависит, в том числе, от "Росатома". Но это должны быть именно исключения из общего правила. В общем же "Росатом" следует положить на лопатки, что значительно ограничит доходы в российский бюджет, ограничивая тем самым и военные возможности агрессора.

Есть еще некоторые вещи технологического характера, которые, к сожалению, пока позволяют рф обходить санкции.

Потому важно перекрыть имеющиеся лазейки, а также прекратить зарубежную деятельность "Росатома". Это были бы вполне адекватные шаги по противодействию российской агрессии.