Чем в спину путина: главные друзья россии в Европе решили помочь Украине

Секретный документ всплыл в сети — журналисты его изучили

Утечка данных Пентагона открывает новые интересные факты, в частности европейские страны. Так, журналистам стало известно, что в одном из файлов содержатся доказательства того, что Сербия согласилась поставлять оружие Украине или даже послала его.

Важность данных, опубликованных Reuters, заключается в том, что Сербия считается страной, имеющей четкую пророссийскую ориентацию. Это единственная европейская страна, не присоединившаяся к противороссийским санкциям. Документ, найденный журналистами, был кратким изложением ответов правительств стран Европы на запросы Украины об оружии и военной подготовке.

В нем была диаграмма, из которой следует, что Сербия отказала в учебе, однако обязалась отправить летальный груз или уже предоставила его. Также есть данные о свободе и возможности предоставлять оружие и дальше.

Документ был датирован 2 марта и маркирован Secret и NOFORN, что запрещает его распространение иностранным спецслужбам и военным. И хотя правдивость документов полностью подтвердить нельзя, эксперты предполагают, что ситуация могла произойти, ведь президента Сербии могут давить. Отметим, у Сербии и россии тесные связи с длинной историей. Сербия поддерживает пророссийский курс уже не одно столетие (с 1800-х), а россия поддержала Белград во время Косовского конфликта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Сербия может изменить мнение из-за ущерба для экономики. Среди документов, официально не подтвержденных как подлинные, есть данные, что вагнеровцы пытались купить оружие в стране НАТО.