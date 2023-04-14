Кулеба назвал предпосылки исключения россии из Совбеза ООН: детали

Вопрос легитимности пребывания рф в подобном ведомстве актуален уже много лет

Тема вероятного исключения россии из перечня членов Совбеза ООН активно обсуждается несколько месяцев. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, чтобы это стало возможным, Совбез следует реформировать и "перезагрузить". При этом дипломат признает — это довольно растянутый во времени процесс.

Детальнее свою точку зрения Кулеба объяснил в эфире национального телемарафона. Он подчеркнул, что Украина, которая первой подняла вопрос о необходимости лишить россии права голоса в Совбезе ООН, должна продолжать работать в этом направлении.

"Это не быстрый процесс, потому что нужно полностью перезагрузить Совет Безопасности ООН для того, чтобы исключить из него россию, — объясняет министр. — Но и это произойдет. Главное — быть настойчивыми и делать то, что мы делаем".

Также он добавил, что апрель, во время которого россия получила возможность председательствовать в Совбезе, Украина собирается все равно максимально использовать для собственной пользы. В частности, для того, чтобы ускорить процесс "изгнания" страны-агрессора из важной для мира организации.

По мнению Кулебы, вопрос исключения рф актуален не первый год, однако только сейчас, после активного вмешательства Украины, начались определенные фундаментальные сдвиги.

Ранее "Телеграф" писал, как Дмитрий Кулеба отреагировал на то, что рф с 1 апреля возглавила Совбез ООН. Подчеркнем, что подобное право она получила всего на один месяц – в порядке очереди.