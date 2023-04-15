"Наша цель — победа": Шмыгаль в США прокомментировал слухи о скрытых от союзников данных о контрнаступлении

Помимо встреч с американскими чиновниками, Шмыгаль в США встречается и с представителями союзников в Европе

Утечка информации из Пентагона не повлияет на планы победить россиян и вернуть оккупированные территории в пределах 1991 года. Украина и США сохраняют единство в ключевых моментах подготовки контрнаступления, включая подготовку военных, снабжение боеприпасами, оружием, ракетами.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон также отметил, что от США у Украины нет секретов, сообщает "Укринформ". Так он прокомментировал тезисы американских СМИ о сокрытии от США планов украинского контрнаступления.

"Ничто не повлияет и не изменит наших планов на контрнаступление. Наша цель — победа", — отметил Шмыгаль, выражая уверенность в контрнаступлении уже в ближайшее время. В течение трех дней Шмыгаль в США и украинская делегация встречались со многими официальными лицами, а также продвигали украинский бизнес на Форуме партнерства США и Украины.

Напомним, "Телеграф" сообщал об утечке документов из Пентагона, который не только задел Украину, но и россию. Среди данных был компромат на людей из окружения российского президента владимира путина. Вероятного "слива" данных арестовали.