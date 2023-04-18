Поворот на 180? Египет поставлял оружие не россии, — новые данные утечки

Официально планы и передача оружия не подтверждается участниками

Утечка секретных документов с сайта Discord продолжает открывать разные аспекты, связанные с Украиной. В частности, речь идет о возможности снабжения Египтом оружия в россию. Об этом говорилось в проанализированных ранее документах. В то же время новые данные утечки свидетельствуют — Египет не только не отправлял оружие в рф, но и изменил политическую ориентацию в этом вопросе.

Об этом свидетельствуют данные The Washington Post. Газета сообщила, что есть пять ранее не опубликованных документов, согласно которым Египет приостановил план тайных поставок ракет в рф в марте после переговоров с США. В то же время, решил производить артиллерийские боеприпасы для Украины.

Отметим, подлинность секретных документов официально не подтверждена. В новых данных по утечке говорится, что решение было принято в начале марта. Там говорится, что Египет одобрил продажу снарядов США калибром 152 и 155 мм для передачи Украине. Египет планировал использовать оружейный потенциал для Украины как рычаг для получения разработок США.

Газета отмечает, что в документах речь не идет о текущих действиях — возобновили ли план для россии или продолжается поставка боеприпасов для Украины. Отметим, что информацию о производстве ракет для рф Египет опровергает.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США также отреагировали на информацию о Египте по утечке данных. Передачи боеприпасов россии союзники не наблюдали.