Зачем путин приезжал на оккупированные территории: в ISW назвали несколько возможных причин

Многие сомневаются в том, что путин действительно был недалеко от линии фронта в Украине

Поездка российского диктатора владимира путина на оккупированные территории Украины стала настоящей неожиданностью для многих украинцев. Однако многие нестыковки в хронологии этого визита заставили сомневаться в ее правдивости в целом. Тем не менее, вероятное пребывание путина на Херсонщине и Луганщине имело сразу несколько важных целей.

Более подробно шаги российского диктатора проанализировали специалисты Института изучения войны (ISW). Представители ведомства отмечают, что российская армия опасается контрнаступления ВСУ, поэтому, прежде всего, визит путина мог быть осуществлен ради "все идет по плану".

Какие же задачи перед собой ставил президент россии?

Диктатор мог попытаться поднять моральный дух своих оккупантов, откровенно опасающихся анонсированного украинского контрнаступления. В частности, именно так пытались представить поездку политика большинство "z-военкоров".

Между тем владимир путин, скорее всего, пытался определить, кто из начальников армии рф может стать потенциальным "козлом отпущения", которого можно будет обвинить во всех проблемах после успеха атак ВСУ. Отмечается, что чуть ли не впервые было публично очерчено — михаил теплинский командует российским десантом, олег макаревич — руководитель группировки "Днепр", а александр лапин – командир, курирующий Луганское направление.

командует российским десантом, — руководитель группировки "Днепр", а – командир, курирующий Луганское направление. Подобное общение путина со своими генералами может также указывать на потепление в отношениях с минобороны рф. Тем самым "вагнеровцев" и их руководителя евгения пригожина, вероятно, снова задвигают на задний план.

Напомним, что во время своей поездки пути сделал оккупантам "ценный подарок". Вместо более нужных новой формы или оружия он представил командирам особую икону, которую связывает еще со временами российской империи.

Также "Телеграф" писал, что из видео с визитом диктатора на оккупированные территории пресс-служба кремля довольно скоро вырезала одно из слов. Это может указывать на очередную манипуляцию фактами времени пребывания путина в Украине.