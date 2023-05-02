В Украине ничего не знают о "секретной миротворческой миссии" Папы Римского — CNN

Понтифик действует, очевидно, только от собственного имени, ничего не увязывая со сторонами конфликта. По крайней мере, с украинской

Секретная миротворческая миссия, на днях анонсированная Папой Римским Франциском, которая должна быть направлена на завершение российско-украинской войны, настолько секретна, что в Киеве о ней не слышали. В то же время у понтифика намекали, что действия священнослужителя могут касаться работы в направлении освобождения пленных и возвращения домой похищенных в рф детей.

Об этом пишет CNN со ссылкой на украинского чиновника, приближенного к Офису президента. Согласно его свидетельствам, если какие-либо переговоры с участием Папы Франциска и ведутся, то без всякого сведения официального Киева.

"Президент Зеленский не соглашался на такие дискуссии от имени Украины, — цитирует издание свой источник. — Если переговоры проходят, то без нашего ведома или согласия".

Чиновник опровергнул, что Папа Римский Франциск официально может быть задействован в определенной миротворческой миссии, известной украинской стороне и утвержденной ею. Если это действительно происходит, то понтифик действует исключительно от собственного имени, а не представляя украинские интересы.

Напомним, что в это время Франциск является известным "голубем мира" во время полномасштабного российского вторжения в Украину. В Ватикане неоднократно предпринимали весьма неоднозначные формулировки и действия — например, совмещали проход украинцев и россиян во время пасхальных обрядов.

Также сам Папа Римский заявлял, что хотел бы посетить Киев, однако для этого ему также следует согласовать визит в Москву. По его мнению, побывать сейчас следует либо в обоих городах, либо ни в одном из них.