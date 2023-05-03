"россия больна": Гудыменко рассказал, что защитит Украину от новых попыток захвата

Нужно изменить психологию россиян

россия всегда посягала на территорию Украины и не прекратит этого делать, однако есть один способ, как "вылечить" имперство россиян и отвлечь их от мыслей о чужих территориях.

Об этом в рамках программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара рассказал украинский политический деятель, ведущий, публицист и блогер Юрий Гудыменко.

"россия, когда у нее есть хоть минимальные шансы, первое, что она делает, — пытается захватить Украину, — подчеркнул Гудыменко. — Так есть и так будет, пока существует хотя бы какое-то государствообразование на российской территории. Первое, что сделал Ленин, когда получил хоть минимальную власть, при том, что у него шла гражданская война, — полез в Украину. Так же делали его предшественники и те, кто был после него. Это не рационально, это абсурдно, но это никогда не изменится. Это не про рацио, это про болезнь. россия больна имперством и для лечения этой болезни история будет постоянно повторяться".

Он пояснил, что для "лечения" нужен развал россии: "Имперство всегда было и всегда будет. Мне нужно, чтобы россияне, которые рассуждают на кухне о политике за рюмкой водки, думали не о том, чтобы "вернуть" Киев или Харьков, а думали о том, чтобы вернуть в свой состав Сибирь, Петербург, Ростов или другие города, которые должны заменить нас в их психологии".

Стоит заметить, что пока Вооруженные силы Украины тоже довольно успешно "лечат" имперство россиян, — на картах боевых действий отлично видно отсутствие успехов у российских военных в Украине за апрель.

Более того, как сообщал "Телеграф", все больше и больше разговоров ходит вокруг будущего контрнаступления ВСУ, которое может превратиться в "кровавую бойню".