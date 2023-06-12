Внутрироссийская война и украинский фронт: анализ от генерала

Разные башни кремля хотят больше влияния и ресурсов, говорит Игорь Романенко

На фоне трагедии с подрывом россиянами Каховской ГЭС без должного внимания остался рост внутрироссийского противостояния. Между тем, подполковник вооруженных сил российской федерации Роман Винивитин, освобожденный из плена ЧВК "Вагнер", заявил, что его и ряд его подчиненных наемники евгения пригожина жестоко пытали и даже пытались убить. Не появилось у российских властей и внятного ответа на белгородские рейды российских добровольцев, противостоящих путинскому режиму.

О чём говорят эти разломы и влияют ли они на ход российско-украинской войны, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

"Случай с этим подполковником, командиром бригады, много других конфликтных моментов, которые имели место во взаимоотношениях вагнеровцев с регулярными частями вооруженных сил рф, демонстрирует, что расколы среди российских силовых структур становятся всё глубже. Дело в том, что у них – разные задачи и управление. Хоть в целом ЧВК управляются централизованно, из москвы, но имеют свои особенности, нюансы. Потому что их непосредственные руководители относятся к разным башням кремля. К разным структурам. Это собственно Вооруженные силы, ФСБ, Росгвардия, частные армии. И каждая структура хочет больше влияния, больше ресурсов. За что и воюют между собой", – поясняет Игорь Романенко.

Так что, отмечает он, неудивительно, что это происходит. Важно чтобы противоречия наращивались.

"Естественно, такие ситуации на руку Силам обороны Украины – когда в стане врага нестабильно, у нас дела идут лучше. Характерным примером того, как сказываются подобные обстоятельства на ситуации на фронте, является ситуация в Бахмуте и вокруг него. Вагнеровцы понесли там огромные потери в живой силе – от 20 до 30 тысяч человек, по разным оценкам. Удерживать ситуацию в самом городе и на флангах у них уже не было сил. И туда зашли регулярные части, в том числе так называемые "элитные" в виде воздушно-десантных войск. По сути же – недоформированные подразделения 72-й бригады ВС рф", – рассказывает генерал.

По его словам, сама по себе смена любых подразделений на фронте – это всегда ослабление позиций. К тому же, зашедшие не имели такого уровня подготовки и обеспечения, как вагнеровцы. Несмотря на громадный потери, у наемников появился и громадный опыт штурмовой пехоты. В сравнении с регулярными частями ВС рф, да еще и недавно сформированными, наемники Пригожина – более эффективны, поясняет эксперт.

Выйдя с флангов, предоставив их новоприбывшим, вагнеровцы, конечно, ослабили ситуацию, продолжает он. Наша разведка сумела это выявить, оценить. В итоге были предприняты соответствующие действия, которые привели к частичному успеху ВСУ на флангах.

"Это и Хромово, и севернее от него. И на юге – Ивановское и Клещеевка. Медленное, но верное, наше продвижение продолжается. Причем, реализуется ассиметричный принцип, – акцентирует Игорь Романенко. – Мы поступаем не как вагнеровцы, которые штурмовали Бахмут в лоб, неся колоссальные потери. В отличие от них, ВСУ используют высоты по флангам. Оттуда наша артиллерия наносит выверенные удары по вражеским подразделениям внутри города. Это уже, как правило, подразделения, сформированные из мужчин т.н. "ДНР". Главные их оборонительные рубежи проходят опять по реке Бахмутке. К западу от нее мало за что можно зацепиться, чтобы оборудовать некие оборонительные рубежи. Всё снесено предыдущими штурмами вагнеровцев".

По словам генерала, наши Силы обороны удачно использовали противоречия между различными военизированными структурами рф.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ уверен, что важны и действия российских добровольцев-антипутинцев на Белгородщине.

"В итоге противнику пришлось перебрасывать туда дополнительные силы. Причем не только в Белгородскую область, но и в Брянскую, Курскую. Есть данные, что туда направили российские части из Беларуси, а также временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Даже курсантов-третьекурсников военных училищ (якобы – на стажировку). Это говорит о многом, – считает военный эксперт. – Резервов у рф практически нет. И любое их перемещение из одного места автоматически ослабляет это самое место. Так что, безусловно, следует максимально способствовать разжиганию внутрироссийских противоречий между разными структурами. Используя это в дальнейшем непосредственно на фронте".