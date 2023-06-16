В Сенате Франции заявили, что Россия подорвала Каховскую ГЭС в целях срыва контрнаступления ВСУ

Подрыв Россией плотины Каховской гидроэлектростанции является военные преступлением, направленным на срыв контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Такой шаг со стороны РФ демонстрирует страх путинского режима и готовность идти на любые преступления в целях избежания собственного поражения.

Об этом в комментарии Guildhall заявил французский сенатор, член комитета Сената Франции по обороне и международным отношениями Гийом Гонтар.

"Подорвав плотину Каховской ГЭС в Херсонской области Россия совершила очередное военное преступление. Опасаясь украинского контрнаступления, российские военные трусливо поставили под угрозу жизни тысяч мирных жителей в этом регионе, явно пренебрегая международным военным правом. Помимо этой гуманитарной и экологической катастрофы, российская армия бомбила население во время его эвакуации, что являлось актом высочайшего варварства", — заявил французский сенатор.

"Этот нарушение законов войны показывает, что Путин готов на любые зверства, чтобы избежать военного и политического поражения. Его империалистическое видение нашло отражение в гибели многих невинных жизней. Мир не забудет эти преступления, совершенные в Украине, а виновные предстанут перед Международным уголовным судом", — подытожил Гийом Гонтар.

Подрыв россиянами Каховской ГЭС вызвал решительную реакцию парламентариев в ведущих странах Европы. Политики требуют поставить Украине дальнобойные ракеты и авиацию для скорейшего успеха украинской контрнаступательной операции, исключить РФ из ООН, а также, конфисковать и использовать российские активы для возмещения ущерба.

Так, депутат румынского парламента от партии "Союз спасения Румынии" Катэлин Тэнице заявил, что ответом на подрыв Россией Каховской гидроэлектростанции должно стать исключение России из Совета Безопасности Объединенных Наций.

Также в немецком Бундестаге, член комитета по международным отношениям Родерих Кизеветтер, комментируя подрыв россиянами дамб на пути украинской контрнаступательной операции, призвал немедленно поставить Украине боевую авиацию и дальнобойные ракеты, включая немецкие Taurus и американские ATACAMS.

В свою очередь, в парламенте Великобритании, член Палаты Лордов Мехнад Десаи, комментируя подрыв россиянами речных дамб на пути контрнаступления Вооруженных Сил Украины в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, выступил за создание международной коалиции по обеспечению Украины дальнобойными ракетами в целях скорейшего освобождения территорий Украины от оккупации.