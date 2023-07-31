Суверенитет Польши под угрозой: путин и лукашенко планируют провокацию для нападения — Виталий Портников

Диктаторы продумали целый спектакль, чтобы остаться вне подозрений

Президент россии владимир путин в очередной раз оказывает давление на Польшу. На последнем Совете безопасности россии, он пригрозил "напомнить" Варшаве, что "благодаря СССР она получила немецкие земли". На этом фоне перебравшиеся в Беларусь наемники ППК "Вагнер" передислоцируются в сторону Польши. Российский диктатор также заявил, что "Польша раньше захватывала чужие земли", а теперь планирует "оккупировать Западную Украину".

Похожие нарративы распространяет самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко. Как сообщают СМИ, на последнюю встречу с путиным лукашенко привез "карту опрокидывания польских войск в границы Союзного государства: по бригаде недалеко от Бреста и Гродно". Более того, сторонник путина заявляет, что бойцы "ПВК "Вагнера" его напрягают, потому что хотят атаковать Польшу".

В интервью "Телеграфу" украинский политолог и журналист Виталий Портников объяснил, что считает опасность для Польши вполне реальной. По его мнению, заявления диктаторов не просто политические манипуляции, потому что за ними стоят реальные амбиции и намерения.

По словам публициста, россияне сделали все так, будто они не имеют никакого отношения к вагнеровцам. И этот спектакль состоял даже в так называемом "марше на москву". Теперь, когда ПВК "Вагнер" не находится под контрактами ни с российским, ни с белорусским министерством обороны – путин не несет ответственности за их дальнейшие действия. В этой ситуации президент россии остается жертвой, которой вагнеровцы даже угрожают. Кроме того, и сам лукашенко говорит, что он не может влиять на вагнеровцев и не может "сдерживать их желания".

Политолог считает, что это создает хорошие условия для нападения оккупантов на Польшу. А в случае успешных провокаций вагнеровцев на польских границах и пассивной реакции НАТО – россияне начнут продвигать "красные линии" все дальше и дальше. В один прекрасный день они дойдут до Варшавы.

"Конечно, по состоянию на сегодняшний день ресурсов на большие планы нет. Они могут осуществить лишь маленькую провокацию — убить несколько человек и отступить. А если ответа не будет, то вагнеровцев станет не 10 тысяч бойцов, а 25. Их количество будет расти. В частности, сейчас мы видим, что россия закрывает границы," — говорит Портников.

При этом у Китая, по мнению политолога, спрашивать никто ничего не будет. Так же, как это происходит зерновым соглашением. Это ведь огромный миф, что в москве все сидят и боятся Китая.

Больше читайте в полном интервью: "Путин уже придумал, как напасть на Польшу — прогноз Виталия Портникова"