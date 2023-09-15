Российские дроны в Румынии: почему путин выиграет от применения НАТО 5-й статьи

Влиять на агрессора, вероятно, будут с помощью санкционного и политического давления

За последние две недели на территории Румынии трижды находили обломки российских дронов-камикадзе, запущенных для ударов по портовой инфраструктуре Одессы. Посол Румынии, которая является членом НАТО, уже проинформировал союзников по Альянсу о ситуации, отметив, что румынская власть "сохраняет бдительность" и "проводит полное расследование" инцидентов. В свою очередь, в НАТО заявили, что не имеют подтверждений умышленности нападения россии на государство-член Альянса.

Согласно 5-й статье Устава НАТО, агрессия против одного союзника равна нападению на всех и требует коллективного военного вмешательства. При этом ни инцидент с падением ракет в Польше, в результате чего погибли два человека, ни теперь уже регулярные падения дронов в Румынии не побуждают членов Альянса воспользоваться даже 4 статьей, предусматривающей проведение консультаций союзников из-за возникновения угрозы для одной из стран-членов.

"Телеграф" выяснял, почему самый мощный военный альянс мира до сих пор закрывает глаза на российский беспредел, и как будут развиваться события, если 5-я статья все же будет применена.

Мировая война нужна только путину

В Североатлантическом альянсе пока не видят признаков умышленности в действиях россии. По словам заместителя генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, "нет риска" того, что Румыния, которая является членом Альянса, так будет вовлечена в войну.

"Самое важное — снова подтвердить тот факт, что нет никаких признаков умышленных действий (со стороны россии) по нанесению удара по румынской территории, а значит, и по территории НАТО", — сказал Джоане в понедельник, пишет BBC.

Несмотря на притворное спокойствие членов Альянса, Румыния уже начала подготовку к предстоящим "случайным" атакам российскими дронами. В частности, внедрены дополнительные ограничения полетов в воздушном пространстве региона Северная Добруджа, которые будут охватывать территорию на расстоянии 20-30 километров от румынско-украинской границы и будут запрещать полеты любых пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов, кроме как государственных воздушных судов, на высоте до 4000 км.

Кроме того, около часа ночи 13 сентября жители восьми общин в уезде Тулча получили через местную систему Ro-alert сигнал тревоги. "В связи с возможным падением предметов с неба" граждан призывали сохранять спокойствие и укрыться в подвале или укрытии. Власти объявили о строительстве бомбоубежищ для гражданских в районах у границы с Украиной. Монтаж укрытий уже начат.

После ряда инцидентов с полётами российских военных самолетов на границах стран-членов НАТО и падением ракет и обломков дронов на их территориях, возникает все больше вопросов к действенности Устава НАТО и решительности Альянса в вопросе организации коллективной безопасности.

По словам военного аналитика Олега Жданова, в теории каждая из этих ситуаций должна была стать поводом для применения по крайней мере 4-й статьи Устава, однако союзники вполне сознательно ограничиваются протокольными комментариями с успокаивающим эффектом.

Дело в том, что в Альянсе, как в военной организации, понимают, что любая агрессия против него может быть использована в качестве провокации. Собственно, именно этим и занимается россия. Поэтому союзники по НАТО будут до последнего дистанцироваться от конфликта и избегать вмешательства.

"При применении пятой статьи война сразу станет мировой: все 32 страны-члены НАТО будут вынуждены вступить в военный конфликт. Как ни странно, это пойдет только на пользу путину. У НАТО на вооружении есть ядерные боезаряды, поэтому у рф, как у ядерного государства, появится возможность воспользоваться принципом паритета и организовать переговоры на мировом уровне.

Во-первых, таким образом, путин снова выйдет на политическую арену мира и вернет себе возможность договариваться с лидерами. Во-вторых, в ходе переговоров путина с Байденом, Шольцом и Макроном по поводу третьей мировой войны, вопрос Украины отойдет на третий план, нас туда просто не позовут. Тем более, что де-юре война между россией и Украиной не объявлена: в россии "специальная военная операция", у нас — военное положение", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Глава кремля до сих пор считает, что является обладателем "золотой карты" в виде природных ресурсов и ядерного вооружения. Сейчас ему крайне необходима возможность воспользоваться ею. Причем уже не имеет значения, кто именно на нее "клюнет" — США или Китай, считает Олег Жданов.

Осознавая это, члены НАТО воздерживаются от ответа на провокации со стороны рф и, вероятно, будут влиять на агрессора путем политического и экономического давления.

"Пока будет набирать силу накопительный эффект от санкций, Украина будет истощать россию войной. Таким образом, Запад получит максимум пользы от ситуации, окончательно выбив рф из мировой геополитики", — уверен эксперт.

Россия умирает уже 100 лет, добивать придется Украине

Учитывая политическую изоляцию владимира путина и тысячи уже введенных санкций против россии, поверить в то, что новые экономические ограничения и декларации о беспокойстве Запада больно ударят по государству-агрессору, довольно сложно.

По словам политолога Алексея Голобуцкого, все разговоры последних лет об убийственной силе санкций, скорее, являются политическим популизмом или непониманием реального положения дел в российской экономике. Несмотря на то, что рф действительно несет немалые финансовые потери, которые будут расти с каждым годом, уничтожить это государство такими методами невозможно.

"Если бы такие ограничения применили против Украины, за 3-4 года они бы уничтожили нашу экономику. Российская экономика гораздо более интегрирована в западную, чем наша, поэтому оборвать все связи и изолировать их очень сложно. К тому же, в отличие от СССР или КНДР, россияне могут прокормить себя сами, это самая большая проблема.

То есть, рычаги экономического влияния на рф все еще есть. Их множество и они, безусловно, бьют по благосостоянию россиян, но краха не произойдет еще долго. Эта империя умирает последние 100 лет, и пока жива. В вопросе экономического давления наша задача — заставить российские элиты почувствовать потери и дискомфорт такого уровня, чтобы это побудило их к решительным действиям и давлению на кремлевский режим", – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Инцидент с падением обломков дронов на территории Румынии совершенно точно не приведет к применению пятой статьи Устава НАТО, но он все же "полезен" тем, что является очередной демонстрацией опасности, которую россия несет для всего мира. В дальнейшем это может облегчить принятие решений о санкциях против рф, требующих многостороннего консенсуса.