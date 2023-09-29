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"Мнит себя великим полководцем и копирует Сталина": генерал Маломуж о новой армии наемников путина

Автор
Андрей Питонов Андрей Питонов
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Автор
владимир путин
владимир путин. Фото Getty Images

путину срочно нужны десятки тысяч профи, чтобы остановить продвижение ВСУ

После того, как пошли слухи, что представители ЧВК "Вагнер" вернулись в Украину, пресс-служба кремля обнародовала видео встречи российского диктатора владимира путина с бывшим начальником штаба вагнеровцев, полковником в отставке андреем трошевым и заместителем министра обороны рф, генерал-полковником юнус-беком евкуровым. Во время беседы 28 сентября путин поручил трошеву заняться формированием добровольческих подразделений, которые будут выполнять боевые задачи, прежде всего, в Украине.

Генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж прокомментировал "Телеграфу" перерождение вагнеровцев и его возможные последствия. Выводы оказались любопытными.

По словам генерала, путин чувствует, что на стратегических направлениях не может добиться существенного результата. ВСУ продвигаются вперед. Россияне вскоре могут потерять Бахмут, в боях за который положили десятки тысяч своих вояк. В результате этот своеобразный символ "пирровой победы" быстро рискует стать символом провала оккупационной армии.

– Для кремля важно как-то закрыть знаковые горячие точки. Это Бахмут в Донецкой области и Токмак в Запорожской, – поясняет Николай Маломуж. – Те подразделения, которые бросаются с целью остановить украинское наступление в данных городов, даже ВДВ, не могут решить поставленной задачи. Хоть и являются элитой вооруженных сил рф.

И в кремле, похоже, решили: если вагнеровцы брали Бахмут, после чего практически сразу ушли с фронта и устроили марш на москву, то им его и удерживать. Вот и предпринимается попытка собрать опытных наемников, но уже на новой организационной базе, поясняет эксперт.

– Полковник в отставке трошев, которому дано соответствующее поручение, всегда работал на ФСБ. В рядах ЧВК "Вагнер" он отвечал за вопросы безопасности. Всегда ориентировался исключительно на спецслужбы и путина, не поддержал пригожинский бунт. Потому внушает доверие кремлю. Так что вполне логично, что именно ему поручали воссоздать армию наемников, но уже под полным контролем спецслужб и под эгидой минобороны, – считает экс-глава Внешней разведки.

Формировать эту группу, по его мнению, будут как из старых вагнеровцев, так и из новых наемников, подтягивать бывших силовиков, людей с военным опытом. И точно не станут как-то привязывать к ЧВК "Вагнер", которая подорвана организационно и политически.

Кстати, на ресурсах, имеющих отношение к ЧВК "Вагнер", уже звучат критические выпады в адрес трошева. Там подчеркивают, что сейчас он руководит минобороновским ЧВК "Редут", что 29 июня присутствовал в кремле на встрече президента с командованием вагнеровцев. И, в отличие от пригожина, не отказался уйти под крыло минобороны.

– Часть вагнеровцев сейчас воюют в Африке, часть ушли на пенсию, кто-то остался в Беларуси. И в новом формировании вряд ли удастся собрать 50 тысяч профи, как было у пригожина и уткина в свое время. Речь скорее пойдет о 10-20 тысячах. Думаю, их станут использовать на тех участках, где Силы обороны Украины имеют успех, проводят операции прорыва. И это точно будет Бахмут, потеря которого станет для путина очередным ударом по его престижу, по всей пропагандистской риторике успеха. Потому такая спешка. Потому он лично принял участие во встрече с трошевым и евкуровым, – акцентирует Николай Маломуж.

По его словам, личное участие путина в такого рода встрече подтверждает, что он мнит себя великим полководцем, что пытается копировать Сталина, который также любил раздавать указания военным, командирам диверсионных подразделений, даже некоторым партизанам.

– Очень и показательно, и показушно, – считает собеседник "Телеграфа". – Пропаганда уже разносит, какой путин молодец, как он лично во всё вникает, как чуть ли не по его замыслу формируется новая эффективная группировка для войны против Украины. Нужно же как-то сбивать негатив от недавних опросов, демонстрирующих, что россияне теряют веру в путина. И перекрывать безумные заявления, которые он периодически изрыгает.

Николай Маломуж думает, что серьезного влияния на обстановку на фронте новое-старое подразделение под руководством трошева и в подчинении минобороны рф иметь не будет.

– Во-первых, это усеченный, по сравнению с первоначальной ЧВК "Вагнер", состав. Во-вторых, многие реально профессиональные наемники уже выбиты. В-третьих, как бы не пыжились путин и трошев, очередная мини-армия наемников не получит такого кредита доверия, какой был некогда у пригожина с уткиным.

Призрак очередного похода на москву будет тяготеть над этой структурой. В них будут видеть потенциальных путчистов. Это точно не будет ЧВК "Вагнер" – относительно самостоятельная и самодостаточная боевая единица, работающая более-менее автономно по ряду стратегических направлений, – констатирует генерал.

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#Контрнаступление #Владимир Путин #Генерал #Николай Маломуж #Токмак #Бахмут #ЧВК Вагнера