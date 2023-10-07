Даже в страшном сне не могли представить: "Телеграф" узнал эксклюзивные подробности о ситуации в Израиле

Преступления боевиков сравнили с преступлениями россиян в Украине

Украинцы, которые сейчас находятся в Израиле под обстрелами боевиков ХАМАСа, рассказали о ситуации в стране. По их словам, боевики продолжают захватывать заложников, точное количество убитых сейчас неизвестно.

Об этом "Телеграф" рассказали собственные источники со ссылкой на информацию из закрытых армейских каналов. Сообщается, что минимум 37 человек боевики похитили и увезли на территорию Газы, сколько среди них военных неизвестно.

"Захвачена база у границы, убили всех солдат, несколько тел увезли с собой", — говорят источники "Телеграфа".

Из-за ударов ракет погибли минимум пять человек, еще несколько — от пулевых ранений. Однако точное количество жертв не оглашается. Источники сообщают, что боевики просто ходят между домов и расстреливают целые семьи, где могут, там прорываются в дома.

"Много расстрелянных машин на дороге. Группа боевиков прорвалась на молодежный фестиваль. Пока результаты неизвестны. Спецназы уже на местах. В Восточном Иерусалиме со всех минаретов призывают выйти на улицы и совершать теракты", — сообщают местные жители.

Украинцы отмечают, что периодически спускаются в бомбоубежища, а в небе слышна авиация — самолеты и вертолеты Израиля запустили ответные ракеты по сектору Газа. Под контролем ХАМАСа минимум четыре населенных пункта. В целом, по словам украинцев, ситуация такая же, как и в первые дни полномасштабного вторжения в Украине, а боевики ведут себя так же нагло и дико, также как и россияне.

Однако некоторые уверены, что власти Израиля могли избежать таких последствий, но упустили ситуацию.

"Не просто провал по всем позициям, это, что называется, поймали себя со спущенными штанами", — говорят местные.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что премьер-министр Израиля отреагировал на нападение ХАМАСа только спустя пять часов. Он заявил, что это война и боевики ее проиграют.