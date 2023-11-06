"путину не выгодно": как встреча Байдена и Си Цзиньпина может повлиять на россию

Дипломат убежден, что уже сам факт встречи лидеров двух ведущих стран является символическим ударом по России

Американские и китайские политики готовятся к личной встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина, что может означать частичное потепление в отношениях между государствами. По мнению украинского дипломата, посла в Хорватии и Боснии и Герцеговине (2010-2017) Александра Левченко, эти переговоры могут серьезно навредить планам кремля и, напротив, положительно повлиять на ход войны в Украине.

Подробнее об этом он рассказал в интервью изданию Obozrevatel. Левченко подчеркивает, что российско-украинское противостояние, скорее всего, будет одним из ключевых вопросов, рассматриваемых на переговорах двух политиков. Ведь мирное завершение войны представляет интерес не только Украины, но и большинства других государств мира.

"Думаю, Джо Байден поставит четко вопрос Си: реально ли Китай поддерживает мирное решение ситуации и окончания войны в Украине и прекращение российской агрессии в соответствии с нормами и принципами международного права, которые заложены в уставе ООН или поддерживает окончание войны на условиях, озвучиваемых в Кремли", — прогнозирует Александр Левченко.

По его словам, существующие предложения рф насчет мирного завершения войны не соотносятся с нормами международного права. В отличие от украинского мирного плана. Именно поэтому важно, чтобы в Пекине наконец-то определились официально, какую сторону и, соответственно, вариант решения проблемы поддерживают.

Кроме этого, подчеркивает Левченко, сам факт встречи Байдена и Си Цзиньпина весьма невыгоден россии. В первую очередь потому, что улучшение отношений между США и Китаем не относится к интересам кремля.

"Если два главных на сегодняшний день геополитических игрока согласуют ряд позиций по главным событиям и горячим точкам в мире, то и возникнет вопрос, а что делать с россией, где ее место, почему она обостряет и как на нее можно влиять, чтобы успокоить. Конечно, эти решения будут приниматься без участия кремля", — объясняет дипломат.

По мнению Левченко, рф выступает за полный хаос в мировой политике, поэтому любой намек на вероятное потепление между двумя едва ли не самыми геополитически влиятельными странами мира станет огромным ударом для самого путина.

"Какая-то разрядка в отношениях между США и Китаем автоматически несет разрядку почти везде, а это не выгодно россии и путину", — резюмирует специалист.

Следует отметить, что подготовка к переговорам между Байденом и Си Цзиньпинем продолжается на самом высоком уровне. Так, в конце октября США впервые за несколько лет посетил глава МИД Китая, который, помимо прочего, провел переговоры с американским лидером.