"Простить кровавый геноцид?": Подоляк сделал сильное заявление насчет мирных переговоров

Это может продолжаться, пока мир окончательно не захлебнется демократической кровью

Поднимая тему мирных переговоров, россияне будто предлагают сохранить им возможность и дальше убивать, насиловать людей и захватывать территории. Подобные разговоры о переговорах от представителей демократических стран также свидетельствуют о желании "мириться" с геноцидом и террором.

И это хотят предложить Украине после более чем 600 дней кровавой полномасштабной войны. Такое заявление сделал советник руководителя Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Когда кто-то в россии произносит слово "переговоры", он действительно прямо говорит: "Не дайте нам проиграть, не дайте нам отвечать за преступления, сохраните нам возможности убивать, насиловать, захватывать, заставьте Украину смириться и стать на колени", — отметил он.

По мнению Подоляка, когда кто-то, кто спокойно сидит за тысячи километров от войны и рассуждает о чужих судьбах, предлагает Украине согласиться на "переговоры/капитуляцию" после более чем 600 дней кровавого геноцида, он на самом деле предлагает разрешить россии продолжить совершать преступления, вырезать гражданское население, убивать глобальные правила И это может продолжаться, пока мир окончательно не захлебнется демократической кровью и не признает тиранов глобальными лидерами.

Кровожадность россиян очевидна и с ней давно все понятно, но, как пишет советник руководителя ОП, возникает вопрос:

"… что двигает отдельными гражданами Стран Демократии, которые так и не поняли сущности этой войны, ее природы и настоящей цели россии? И даже не хотят осознать мотивы тех, кто, теряя близких, защищает свое право на собственную жизнь и свободу".

Ранее "Телеграф" писал, что руководитель ОП Андрей Ермак высказался по поводу разговоров о переговорах с россией, которые вытекают в западных СМИ. Он подчеркнул, что такие идеи Западу подбрасывают россияне, в то же время Украина на переговоры с террористами не пойдет.