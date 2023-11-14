"Есть проблема, она будет углубляться": в Конгрессе США беспокоятся из-за ситуации с Украиной — СМИ

Они до сих пор не уверены, что готовы к длительной войне

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки (США) опасаются, что ситуация с выделением военной помощи Украине может ухудшиться. Несмотря на то, что и так на фоне задержек со снабжением оружием, война в Украине "идет не так хорошо".

Киев подчеркивал, что война будет продолжительна, но, насколько Запад готов к ней, не понятно до сих пор. Такое мнение высказал представитель Конгресса на условиях анонимности в комментарии изданию Newsweek.

"Я думаю, что есть проблема, и я ожидаю, что она будет углубляться", — цитирует анонимный источник из Конгресса иностранное издание. В США серьезную думают над тем, как решить эту проблему и чем можно помочь.

Отмечается, что Украина в последние месяцы 2023 года настаивает на большей финансовой и военной поддержке, ведь близится конец года, а долгожданное контрнаступление не удается так, как хотелось бы. Хотя Киев неоднократно предупреждал западных партнеров о длительной войне, но непонятно, насколько Запад готов к ней.

"Посмотрите правде в глаза, война в Украине идет плохо. Для того чтобы Украина выиграла ее (войну — ред.) таким образом, который принесет очевидно победу, а не мы просто сделаем вид, что это победа, США должны не только держаться курса – нам нужно усилить направление движения на порядок.

К сожалению, я вижу, что это не то, что мы делаем. Это уровень преданности и четкое руководство по преодолению угрозы, которую мы, возможно, не видели в США со времен поздней холодной войны", — отметил представитель Конгресса.

Он также добавил, что нет легкого и простого ответа, который успокоил бы всех, кто волнуется: украинцев, республиканцев, демократов.

Но единственное, в чем в Конгрессе США уверены, так в том, что предвыборная кампания Дональда Трампа лишь углубит раздор в вопросе оказанной поддержки Украине. Вполне можно ожидать, что бывший президент будет выдвигать еще более тщеславные требования.

"Поэтому да, есть проблема", — отметил источник иностранному изданию.

Напомним, "Телеграф" писал, что страх эскалации со стороны россии мешает администрации США более эффективно поддерживать Украину, что может привести к тому, что Киев посадят за стол переговоров. Об этом рассказал бывший советник национальной безопасности в администрации Дональда Трампа (в 2018-19 годах) Джон Болтон.