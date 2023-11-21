Это война, имеем право: Зеленский прокомментировал вариант, при котором Украина ликвидирует путина

В кремле, в свою очередь, не отказываются от планов отстранить Зеленского от власти каким-либо способом

Украина может воспользоваться шансом ликвидировать российского диктатора владимира путина, если она действительно получит такую возможность. Украина имеет полное право это сделать, потому что защищает свою землю и ведет справедливую войну, а россияне хотели убить украинского лидера.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Sun. Глава государства напомнил, что россияне уже множество раз пытались обезглавить страну – как в начале вторжения, так и потом.

"Первая попытка очень интересна, когда она первая, а потом все как по маслу. Во-первых, люди не знают, что делать, и это очень страшно. А потом просто разведка делится с вами подробностями, что еще одна группа приехала в Украину, чтобы это сделать", – сказал он.

Президент добавил, что в кремле не отказались от планов отстранить его от власти – возможно, не путем физической ликвидации, а с помощью провоцирования нестабильности в Украине. Одну из операций российские террористы планируют на конец 2023 года.

"Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть", – отметил президент.

При этом Зеленский не стал говорить журналистам, причастна ли Украина к покушениям на коллаборантов и российских чиновников на временно оккупированных россиянами территориях. Он сослался на то, что это совершенно секретная информация.

"Я не могу обсуждать с вами какие-то спецоперации украинской разведки, секретной службы или каких-либо спецподразделений. Есть некоторые моменты, которые мы не обсуждаем", – резюмировал президент,

Ранее "Телеграф" писал, что по словам Зеленского, россия стремится посеять раскол в украинском обществе. Кремль хочет создать "хаос" внутри страны и сместить президента. Российский план подрыва ситуации в Украине Зеленский описал как Майдан-3, объяснив, что россия стремится устроить в Украине переворот.