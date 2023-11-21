"Хотим справедливости": Зеленский прокомментировал возможные переговоры с путиным

Украинский лидер не скрывает, что общество устало от войны, однако убежден, что за стол переговоров с кремлем садиться не стоит

Переговоры между рф и Украиной о завершении войны пока просто невозможны. Такого мнения придерживается президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, у украинского народа отсутствует доверие к путину или России как государству, тем более что враги преследуют цель единственного — "хотят нас убить".

Об этом Зеленский заявил в эксклюзивном интервью журналистам The Sun. Политик также добавил, что в отличие от восточного соседа украинцы желают не справедливости.

"Мы не говорим о мире любой ценой. Мы говорим о справедливом мире, потому что это очень важно", — отметил украинский лидер.

Он подчеркнул, что большинство украинцев действительно истощены из-за войны, и это не удивительно, ведь подобное противостояние действительно уносит немало сил. При этом, убежден он, общество не требует мира любой ценой, ведь не верит, что "путин или россия хотят закончить войну".

Поэтому тема дипломатического урегулирования конфликта с помощью переговоров пока не поднимается.

"Трудно ли на поле боя? Да. Но теперь дружить или сесть за дипломатический стол с россией? Нет", — резюмировал Владимир Зеленский.

Добавим, что в этом же интервью президент признал, что Украина может воспользоваться шансом ликвидировать российского диктатора путина, если подобный случай представится. По мнению Зеленского, это совершенно справедливо в нынешней войне, когда спецслужбы рф до сих пор пытаются "обезглавить" украинскую власть.