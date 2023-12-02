Bloomberg: весь мир стоит на пороге сползания к новой глобальной войне

Риск "размораживания" старых конфликтов и возникновения новых из года в год только растет

Конфликты в сегодняшнем мире уже распространились на несколько континентов. Хотя они выглядят локализованными, на самом деле они взаимосвязаны, поэтому ситуация похожа на Первую мировую войну, а мир сейчас рискует скатиться в новый глобальный конфликт.

Об этом сообщает издание Bloomberg. Журналисты напоминают, что за последние два года мир буквально разразился рядом конфликтов почти на всех континентах.

"Некоторые официальные лица и инвесторы предполагают, что паутина пересекающихся конфликтов, простирающаяся от Западной Африки через Украину до Ближнего Востока, может стать прелюдией к новому глобальному конфликту, и на этот раз все начинается не со взрыва, а с нескольких", – сказано в материале.

В Украине второй год идет война, Израиль и ХАМАС столкнулись в Газе, что дестабилизировало весь Ближний Восток. Ряд стран Африки подвергся государственному перевороту, а недавно Азербайджан поставил жирную точку в истории "независимого Карабаха" и конфликта вокруг него, захватив этот регион.

Издание отмечает, что риск "размораживания" старых и создания новых конфликтов в мире резко возрастает, поскольку США, россия, Иран, Китай и другие страны пытаются защитить то, что считают своими интересами. Это возвращает мир в период соперничества великих держав в прошлом веке.

Эксперты считают, что ситуация скорее напоминает годы перед Первой мировой войной – Европа рискует втянуться в огромный континентальный конфликт, поскольку там противостоят друг другу континентальные союзы. При этом в огне войны может оказаться и Азия, поскольку Китай претендует на Тайвань, что может спровоцировать войну с США.

"Хотя существует множество стимулов отступить от пропасти, сейчас все то, что выглядит как ограниченные инциденты, на самом деле в будущем может иметь катастрофические последствия", – делает печальный вывод издание.

Ранее "Телеграф" писал, что Немецкий совет по международным отношениям (DGAP) предупредил, что россия может напасть на страны Балтии, а боевые действия могут идти на территории самого НАТО уже через 6-10 лет.

Также в течение последних дней по страницам мировых СМИ пробежала паника — стали появляться статьи, где проговариваются разные ситуации, в том числе что будет в случае поражения Украины. Так, Economist предполагает, что путин может победить в Украине, а Запад делает недостаточно, чтобы его остановить, а The Telegraph предупредил, что Европа должна перевооружиться для победы над российским диктатором. Поэтому "Телеграф" копнул измену более подробно и рассказывает, какие настроения сейчас распространяются на Западе.