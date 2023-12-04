Почему спикер Палаты представителей внезапно стал сторонником Украины: в WSJ объяснили

Джонсон полон решимости поставить на голосование большой пакет помощи для Украины даже в том случае, если это приведет к негативной реакции его однопартийцев

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в последнее время очень сильно изменил свою позицию по оказанию помощи Украине. Сейчас он называет эту помощь критическим приоритетом, что удивило многих его однопартийцев, не говоря уже о демократах.

Об этом пишет американское издание Wall Street Journal. Издание отмечает, что Джонсон неоднократно и публично называл помощь Украине критическим приоритетом США, хотя раньше был против.

Источники сказали, что Джонсон действительно очень переживает за ситуацию в Украине. Поэтому все заявления, которые он сейчас делает, не являются частью политической игры вокруг финансирования помощи Украине.

"Он продолжает требовать ответственности за миллиарды, направленные на помощь Украине, указывая на неоднократную неспособность администрации изложить четкий план победы или спрогнозировать финал. Но национальная безопасность начинается дома. Вот почему он четко дал понять, что запросы о дополнительной помощи Украине можно будет удовлетворить только тогда, когда администрация и Сенат серьезно пойдут на укрепление нашей нарушенной южной границы", – сказал один из чиновников.

Ряд сенаторов, с которыми пообщались журналисты, указали, что Джонсон полон решимости поставить на голосование большой пакет помощи для Украины даже в том случае, если это повлечет негативную реакцию его однопартийцев. Один из сенаторов предположил, что после занятия должности спикера Джонсон получил доступ к данным разведки США – и это сильно повлияло на его позицию по отношению к Украине.

Как сообщалось ранее, посол в США Оксана Маркарова сообщила, что Сенат предупредили о скором внесении на рассмотрение бюджетных инициатив по помощи Украине, а также обсуждении планов ее победы в войне против россии. В частности, сенаторы готовятся объяснить коллегам, что россия вместе с Ираном и КНДР занимается подрывом национальной безопасности США по всему миру.