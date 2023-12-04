"Возможностей все меньше, но…": премьер Чехии сделал обнадеживающее заявление о предоставлении оружия Украине

Во внимание взяли нынешнее положение дел

Чехия будет продолжать оказывать Украине военную помощь в координации с западными партерами. И это несмотря на то, что на чешских складах армии сократилось количество вооружений, которые можно было бы отправить в нашу страну.

Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции в Вене. Видео публикует ORF-TVthek.

"Действительно на наших складывал все меньше и меньше запасов (оружия — ред.). Но у нас есть возможность для продолжения помощи Украине в военной отрасли благодаря нашей сильной оборонной промышленности", — заявил премьер.

Петр Фиала добавил, что Чехия входит в тот круг страны, которые одни из первых начали оказывать помощь Украине в войне, начатой против нее россией. Поэтому Прага и дальше будет оказывать военную поддержку Украине в координации с западными партнерами.

Чешский премьер-министр оставил без внимания о какой именно помощи идет речь, но подчеркнул, что военная поддержка Украины будет иметь разнообразный характер, в частности, с учетом уже наступившей зимы.

Ранее "Телеграф" писал, что Чехия нашла альтернативу, которая позволит продолжить помогать Киеву. Правительство начнет предоставлять чешским производителям оружия экспортные лицензии на поставку вооружения в Украину – а заказы на продукцию оружейных заводов будут производить правительства стран-партнеров.