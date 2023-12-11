Блинкен заявил, что россию нужно остановить в Украине – и объяснил, почему

Блинкен еще раз напомнил, какие страны заинтересованы в срыве американской помощи украинцам

Россию нужно остановить именно в Украине для того, чтобы она не посмела потом напасть на страны НАТО. Потому что в противном случае существует риск огромного конфликта в Европе, в который будут вовлечены и Соединенные Штаты Америки, как главный союзник европейских стран.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает CNN. Он заявил, что Вооруженные силы Украины уже добились большого прогресса в войне.

"Они достигли значительного прогресса за последний год, отразили российскую агрессию, вернув более половины территории, захваченной россией с февраля 2022 года", – отметил он.

Также Блинкен еще раз повторил тезис о том, что задержка военной помощи для Украины выгодна прежде всего россии, Ирану и Китаю. То есть раздор в голосовании за помощь Украине играет на руку москве, Тегерану и Пекину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Сенат США заблокировал помощь Украине в размере 61 млрд долларов. Документ не набрал достаточного количества голосов из-за того, что демократы и республиканцы до сих пор не договорились по вопросам миграции.

Президент США Джозеф Байден и его администрация готовы пойти на компромиссы с Республиканской партией по усилению правил пересечения границы мигрантами, на чем настаивают республиканские конгрессмены. Таким образом, Белый дом надеется получить их голоса, чтобы разблокировать помощь Украине.