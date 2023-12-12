Депутаты из ЕС обратились к США: просят немедленно разблокировать помощь Украине

Европейские законодатели назвали помощь США критически важной

Европейские депутаты подготовили совместное письмо, адресованное Конгрессу США, в котором они призывают конгрессменов срочно разблокировать военную помощь Украине, иначе будут опасные последствия. Подписи под письмом поставили более ста евродепутатов из 17 стран, включая Францию, Германию, Польшу, Ирландию и Италию.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Письмо, как отмечает издание, показывает, насколько в Европе выросло беспокойство о поддержке Украины со стороны США.

"Мы слышим обеспокоенность, высказанную нашими американскими друзьями. Годами американские лидеры, демократы и республиканцы, просили европейцев взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Мы соглашаемся с этой законной просьбой", – написано в письме.

По словам ряда подписантов – французского депутата Бенджамина Хаддада, немецкого председателя комитета по иностранным делам Бундестага Михаэля Рота, итальянского депутата Джулио Тремонти – ЕС выделил Украине столько же средств, сколько и США. А учитывая рост военных расходов в Европе, американская помощь сейчас критически важна и срочна.

"Победа путина подбодрила бы наших врагов во всем мире: они наблюдают и надеются, что мы устанем. Украинцы воюют, чтобы нам не пришлось", – резюмировали депутаты в письме.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Сенат США заблокировал помощь Украине в размере 61 млрд долларов. Документ не набрал достаточного количества голосов из-за того, что демократы и республиканцы до сих пор не договорились по вопросам миграции.

Президент США Джозеф Байден и его администрация готовы пойти на компромиссы с Республиканской партией по усилению правил пересечения границы мигрантами на чем настаивают республиканские конгрессмены. Таким образом, Белый дом надеется получить их голоса, чтобы разблокировать помощь Украине.

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