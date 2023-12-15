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В ЕС приняли важное решение касательно военной помощи Украине

Автор
Антон Корж Антон Корж
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ЕС видит неотложную потребность увеличить финансирование на военную помощь Новость обновлена 15 декабря 2023, 05:37
ЕС видит неотложную потребность увеличить финансирование на военную помощь. Фото nato.int

Увеличение финансирования позволит закупить для Украины больше боеприпасов и систем ПВО – это приоритет

Лидеры стран-членов Европейского Союза в первый день саммита, 14 декабря, одобрили увеличение финансирования, которое назначается для Европейского фонда мира. Из этого фонда выделяются средства на закупку вооружения, боеприпасов и снаряжения для Украины.

Об этом говорится в выводах Европейского Совета, одобренных во время саммита. В документе содержится призыв срочно ускорить поставки ракет и снарядов, особенно с учетом необходимости выполнения обещания о миллионе снарядов.

"Европейский Союз и его страны-члены продолжат удовлетворять неотложные военные и оборонные нужды Украины. Особенно, Европейский Совет настаивает на важности своевременной, предполагаемой и устойчивой военной поддержки для Украины, в частности, через Европейский фонд мира и Миссию ЕС военной помощи в поддержку Украины, а также через прямую двустороннюю поддержку стран-членов", – говорится в документе.

Кроме того, отмечается необходимость обеспечить Украину достаточным количеством систем противовоздушной обороны для отражения российских воздушных терактов. Государства ЕС призвали Еврокомиссию к интенсификации работ по реформированию фонда и увеличению его финансирования.

Как писал ранее "Телеграф", лидеры стран Европейского Союза, скорее всего, одобрят пересмотр бюджета к 2027 году, предусматривающий 50 миллиардов евро помощи для Украины на четыре года. А даже если нет, то у ЕС есть план "Б" на такой случай.

Также Европейский Союз представил государствам-членам проект плана предоставления Украине долгосрочных обязательств в сфере безопасности. Он также включает в себя механизм долгосрочной военной поддержки, обучение украинских войск и помощь в развитии оборонной промышленности страны.

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#Евросоюз #Помощь Украине #Военная помощь Украине