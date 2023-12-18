Сколько еще денег у США есть для Украины: Маркарова дала ответ

США помогают Украине через две программы – Presidential Drawdown Authority, PDA и Инициативу содействия безопасности Украины (USAI)

Сейчас в бюджете США уже не осталось средств на гуманитарную, финансовую и энергетическую поддержку Украины. Небольшое количество средств все еще есть на военную помощь, но и они стремительно подходят к концу.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Голос Америки. Издание напоминает, что есть два источника предоставления Украине безопасности помощи от США – это Программа президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority, PDA) для предоставления находящегося на складах оружия и Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), по которой заключаются долгосрочные контракты на вооружение.

По словам Маркаровой, деньги на программу USAI уже все потрачены. Что касается программы PDA – Пентагон спасла переоценка стоимости присланного Украине оружия, когда было установлено, что его оценку завысили на 6,2 млрд долларов. Это помогло создать резерв в 4,6 млрд долларов, однако из этих денег сейчас осталось не больше миллиарда.

"США покупали вооружение у американских производителей здесь, в США, такое, как беспилотники, ракеты и перехватчики для противовоздушной обороны, и я могу продолжать, и вы не можете взять это из программы PDA. Вам нужно обращаться к промышленности, чтобы они производили это. Так что существует эта программа президентских полномочий, и мы пытаемся вместе с военными найти все, что еще может быть использовано", – сказала посол.

Маркарова добавила, что сейчас "все глаза прикованы к Конгрессу". В Украине надеются, что в США смогут быстро найти необходимое решение, поскольку Украина очень нуждается в помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Байдена сообщили, когда объявят о новом пакете помощи Украине.

Украина готовит усиленную оборону на случай, если военная помощь от партнеров будет идти с трудом. Эта оборона будет состоять из трех линий фортификационных сооружений.