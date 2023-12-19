СМИ: Запад взялся за санкции против производителей Shahed в России – но нужно делать больше

АО "Алабуга", которая производит беспилотники, до сих пор не под санкциями США и Европы, а у европейских производителей отсутствует культура продаж

Западные страны наконец-то взялись за ограничение незаконного импорта в Россию компонентов для изготовления ударных беспилотников Shahed, которыми занимается российский завод в "специальной экономической зоне "Алабуга". Но нужно делать гораздо больше, говорят эксперты из США и Украины.

Об этом сообщает "Голос Америки". Издание напоминает, что еще 8 июня Белый дом показал разведывательные данные, из которых следовало – РФ получает иранские материалы для создания завода в "Алабуге".

6 декабря 2023 года Министерство торговли США включило 11 российских компаний в список тех организаций, которые могут экспортировать ряд товаров только при наличии специальных разрешений (фактически это санкции). По данным Минторга США, все эти компании связаны именно с "Алабугой".

"В феврале Министерство торговли США включило полупроводники и другие компоненты беспилотников, которые используются российскими и иранскими компаниями, в список товаров, подпадающих под экспортные ограничения", – напоминается в материале.

Украинский исследователь и разработчик санкций Владислав Власюк, советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, заявил, что Украина приветствует действия США. Но, по мнению Власюка, сейчас США должны пойти дальше.

"Мы рады, что правительство США принимает меры, направленные на препятствие определенным российским объектам, в том числе "Алабуге", и таким образом влияет на военную промышленность России", – отметил он.

Западные эксперты полагают, что санкции должны быть наложены на российского владельца завода, АО "Алабуга", а не только на его дочерние и ассоциированные компании. Это должно помешать западным компаниям сотрудничать с производителями беспилотников в России. В то же время, министерство финансов и министерство торговли США заявили, что ни одно учреждение не планирует комментировать внесение новых субъектов в санкционный список.

Дэвид Олбрайт, президент вашингтонского Института науки и международной безопасности, заявил, что ряд правительств европейских стран заинтересованы в исследованиях его института, поскольку хотят помешать россиянам покупать электронные компоненты. Исследования базируются на документах из "Алабуги", которые смогло получить американское издание The Washington Post.

"Документы выглядят подлинными и описывают закупки для поставок "Алабуге", производственные возможности и планы по производству копий иранского ударного беспилотника Shahed 136 под российским брендом. В то время как более половины электроники из списка сборки беспилотников Alabuga Shahed 136 изготовлена американскими компаниями, согласно обзору документов, который провел Олбрайт, остальные поступают от четырех европейских компаний, сообщает его институт. К ним относятся швейцарские TE Connectivity и u-blox, нидерландские NXP Semiconductors и STMicroelectronics, головной офис которой расположен в Швейцарии, а производственные предприятия расположены в Нидерландах" – отмечает издание.

Швейцария и Нидерланды заинтересованы в том, чтобы прервать поток комплектующих в Россию. Но и непосредственно западные производители сами должны делать больше, не дожидаясь пинка сверху.

"В электронной промышленности компании отправляют миллионы компонентов дистрибьюторам, которые не заботятся о конечном потребителе. Поэтому производителям электроники необходимо сотрудничать с дистрибьюторами по правилам осмотрительности. Производители должны сказать, что мы просто не собираемся продавать эти критически важные товары, если мы действительно не знаем, кто конечный потребитель", – отметил Олбрайт.

Власюк подчеркнул, что западные производители делают круглые глаза, когда речь заходит о западной электронике у ударных БПЛА россиян, и утверждают, что ничего в РФ официально не поставляют.

"Они говорят: "Мы ничего официально не поставляем в Россию". Конечно, не поставляют. Так что я считаю, что они могли бы усилить свои процедуры комплаенса и "знай своего клиента", – резюмировал эксперт.

Напомним, что база данных иностранных компонентов в российском оружии в день обнародования Национальным агентством по предотвращению коррупции насчитывала 2453 элемента. Абсолютное большинство этих компонентов произведено американскими компаниями – 1 813 или 74% от всех проанализированных НАПК деталей.