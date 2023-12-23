Reuters: Поддержка Украины странами Запада будет колебаться, но удержится

Финансирование Украины в ее войне против РФ – это дешевле, чем прямое противостояние типа Холодной войны

Поддержка Украины ее западными партнерами в 2024 году будет колебаться, но удержится, если вообще не будет увеличена. Причина в том, что помощь Украине – это высокодоходные вложения для Запада, а цена украинского поражения может оказаться больше, чем способны позволить себе США и Европейский Союз.

Об этом пишет издание Reuters. В материале отмечается, что союзникам Украины, безусловно, есть чем похвастаться на ниве поддержки Украины.

Вложенные с февраля 2022 года 122 млрд долларов США не пропали даром – украинская экономика устояла перед ударами россиян, более того, в 2023 году она начала быстро восстанавливаться. Инфляция в Украине составила 5,3% в год, что меньше чем в некоторых странах ЕС, Национальный банк планирует ослабить валютный контроль, а международные резервы достигли невиданных 40 млрд долларов.

Сейчас все еще существует риск того, что поддержка Украины может ослабеть в США и Европе, поскольку война переходит в позиционную, у стран-доноров напряженное финансовое положение. К этому также добавляются политические разборки в США, где к власти в 2024 году может прийти Дональд. Трамп и проблемы в ЕС, где премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо фактически играют на стороне российского террористического режима.

"Но солидарность с Киевом возобладает в 2024 году, хотя бы потому, что Европа и США не имеют особого выбора – и потому, что для союзных государств это высокодоходная инвестиция", – отмечает издание.

Кильский институт мировой экономики отмечает, что к июлю 2024 года международные доноры уже обязались предоставить Украине разной помощи более чем на 230 млрд евро. Половину из них дает Евросоюз, 70 млрд евро выделили США.

Нужно еще больше денег, но, несмотря на политические риски, они будут поступать – альтернативой является разгром Украины, что недопустимо для западных стран. Стоит отметить, что уже вложенная и обещанная суммы помощи вместе составляют 0,5% годового ВВП ЕС и 0,3% годового ВВП США. Но это мизерная цена за противостояние с Россией, резюмирует издание – поскольку в случае прямого противостояния с РФ пришлось бы вкладывать гораздо больше денег, сил, времени и жизней.

Ранее "Телеграф" сообщил, что у США есть "план" развития Украины без вложений.

Конгресс США сможет одобрить пакет помощи Украины в середине января. Если законопроект принят не будет, существует и план "Б".