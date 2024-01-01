Хочет снова привлечь к себе внимание? Друг Путина угрожает США войной

Лидер КНДР выразил уверенность в том, что 2024 год станет "расцветом укрепления подготовки к войне"

В первый день нового года, 1 января, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил военным командирам страны, что самые мощные средства должны быть готовы для уничтожения Соединенных Штатов и Южной Кореи, если они выберут военное противостояние.

Об этом сообщает Reuters. Ким Чен Ын выразил опасение, что опасность вооруженного противостояния на Корейском полуострове быстро становится реальностью из-за вражеских маневров, включая Соединенные Штаты, и призвал страну "точить меч", чтобы защитить себя.

"Если враг выберет военное противостояние... наша армия должна нанести смертельный удар для полного их уничтожения, мобилизуя все самые жесткие средства и возможности без малейшего колебания", — сказал Ким.

При этом лидер КНДР выразил уверенность в том, что 2024 станет "расцветом укрепления подготовки к войне".

За 2023 год Северная Корея провела испытания своих крупнейших баллистических ракет и запустила свой первый военный разведывательный спутник, что, по словам Кима, составляет значительный прогресс в модернизации вооруженных сил страны.

Отмечается, что обострение риторики со стороны Кима происходит в условиях увеличения военных учений США с Южной Кореей в течение прошлого года с выводом более стратегических военных активов, включая ядерное оружие, авианосцы и крупные бомбардировщики.

В понедельник президент Южной Кореи Юн Сук Йол пообещал ускорить работы над созданием системы противоракетной обороны и системы на основе расширенного сдерживания США.

Ранее "Телеграф" писал, что в КНДР заявили об успешном запуске спутника -шпиона. Успешный запуск состоялся после двух предыдущих неудачных попыток в мае и августе 2023 года.