Миллион снарядов для Украины: в ЕС выступили с четким обещанием

К концу декабря Украине поставили более 300 000 боеприпасов

Европейский союз сможет выработать 1 млн артиллерийских боеприпасов для Украины до конца нынешней зимы. Эту помощь планируют отправить уже этой весной.

Об этом заявила представитель Европейской комиссии по вопросам оборонной промышленности Йоханна Бернсель на брифинге в Брюсселе. По ее словам, Европейская промышленность уже имеет производственные мощности, значительно превышающие миллион артиллерийских снарядов, и в ЕС достигнут этой цели.

В то же время представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что на конец декабря Украине поставили более 300 000 боеприпасов, а еще 3300 ракет доставили из имеющихся запасов.

"Мы также имеем по меньшей мере 180 000 снарядов, на которые уже размещен заказ на конец декабря, и это количество увеличивается согласно контрактам", — добавил он.

Напомним, что в ЕС пообещали все же предоставить Украине миллион снарядов весной. Для достижения поставленных целей государствам ЕС необходимо сократить экспорт вооружений в третьи страны, а также добиться, чтобы национальные правительства нажали на оборонные компании с целью увеличения объемов производства.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон говорит, что Евросоюз способен нарастить производство вооружений. Это позволит в срок от полутора до двух лет сравняться с Россией по этому показателю.

Ранее "Телеграф" писал, что известны результаты экстренного заседания Украина-НАТО. Члены Североатлантического Альянса озвучили планы на 2024 год по поддержке Украины, но без подробностей.