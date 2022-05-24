Украина осталась без соли - ждать ли дефицита и откуда будем брать стратегический продукт

Как и с топливом Украина импортировала много соли из Беларуси и рф, какие страны могут помочь нам с солью

Вследствие войны на Донбассе украинцев ожидает дефицит соли. Дело в том, что госпредприятие "Артемсоль" (расположено в Соледаре Донецкой области), являющееся главным добытчиком в стране, остановило производство из-за приближения линии фронта.

По словам и. о. директора ГП "Артемсоль" Виктора Юрина, производство поставили на паузу еще в апреле, а из-за обстрелов железнодорожной станции "Соль" вывоз остатков готовой продукции также затруднен.

"Артемсоль" все – теперь помочь может только импорт

Виктор Юдин уверяет, что запас готовой продукции с предприятия был вывезен тогда же в апреле. Теперь соль с "Артемсоли" придется замещать импортной.

"Для того, чтобы соль была в продаже, ее надо изготавливать. В каких-то магазинах [наша соль] наверняка есть. Я в Киеве, в Виннице встречал. Зато появилась турецкая, румынская соль… Пока ведутся бои, придется замещать [нашу соль] импортированной", — добавил он.

ГП "Артемсоль" является крупнейшим производителем соли в Украине, добывшем в 2021 году 1,9 млн тонн соли, немалая часть которого ушла на экспорт в Венгрию, Польшу, Грузию, Молдову, Азербайджан, Румынию.

Еще два крупных месторождения соли в Украине – Славянское, также на Донбассе и Солотвинское на Закарпатье.

Турция нам поможет?

Согласно данным Госстата Украины, в январе 2022 года в Украину были импортированы 10 518 тонн соли, из которых 7315 тонн были импортированы из Беларуси (7075 тонн) и россии. С началом агрессии рф против Украины, поддержанной белорусским диктатором александром лукашенко, всякий импорт естественно прекратился.

Если верить Госстату, помочь Украине с импортом соли может прежде всего Турция, которая в январе импортировала в Украину 3142 тонны соли. Затем идут Бельгия с 24 тоннами и Германия с 21,3 тоннами.

Также в будущем можно ожидать поставок от крупнейших мировых производителей соли в мире – США, Китая и Индии, которые пока в Украину соль не поставляют.

Во многих магазинах уже ввели ограничения на продажу соли в одни руки, что все больше напоминает топливный кризис, разразившийся в Украине в конце апреля, вызванный обстрелами украинских НПЗ и прекращением импорта топлива из рф и Беларуси.