Часть украинцев может не платить за коммуналку: на кого распространяется

Нужно лишь подать соответствующие документы

Оплата коммунальных платежей во время войны, когда многие украинцы попросту выехали из своих домой, не отключив коммуникации, интересует очень многих. Власти наконец-то объяснили, что компаниям-поставщикам не разрешается начислять плату за предоставляемые услуги, если абонент отсутствует по указанному адресу более 30 дней.

Подробнее объяснила замминистра общин и территорий Наталья Хоцяновская, передает "РБК-Украина".

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Плата за коммунальные услуги не будет начисляться, если человек отсутствует по необходимому адресу больше, чем 30 дней.

При этом есть несколько исключений. Не получится получить бесплатный период пользователям, живущим в доме/квартире со счетчиком. Даже если вы выехали, нужно подавать показатели ежемесячно — повторяя последние актуальные.

Не будет распространяться подобная "льгота" и на оплату квартплаты или услуг теплоснабжения.

Что нужно сделать людям, попадающим в категорию?

Оформите заявление к поставщику услуг.

Добавьте к ней хотя бы один из далее перечисленных документов (справка о прохождении лечения, справка внутренне перемещенного лица или справка о службе в армии)

Собственно, именно справка и будет аргументов, который позволит пересмотреть счета за оплату коммуналки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как можно сэкономить на газовом отоплении, если нет возможности полностью от него отказаться.

Однако если такой вариант существует, мы также писали, какими альтернативными способами хорошо отапливается жилье.