Из-за дефицита украинцы начали покупать соль через интернет: что с ценами

Ажиотаж вокруг соли действительно очень большой

Украину частично охватил дефицит обычной пищевой соли, из-за чего покупка-продажа этой стандартной приправы во многом перешла в интернет. Невзирая на войну, наши люди пытаются заработать себе немало денег, выставляя объявления с абсолютно нерентабельно высокой ценой.

Более детально расскажет "Телеграф", опираясь на данные популярной рекламной площадки.

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Ажиотаж вокруг соли

Всего за несколько дней, что прошли после заявления крупнейшего производителя соли в Украине "Артемсоль" о приостановке работы люди размели буквально все запасы кулинарной приправы в магазинах. При этом товар покупался даже по завышенным ценам, часто чтобы быть впоследствии перепроданным в сети.

На популярном сайте размещения объявлений можно отыскать много предложений о приобретении соли. Выбор есть — как привычная приправа от "Артемсоли", так и отдельные иностранные марки. Цена тоже разная: килограмм предлагают приобрести как за 15 гривен, так и за 45.

Некоторые даже предлагают не просто покупку, а обмен, объясняя это тем, что имеют небольшие запасы еще со времен февраля.

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Чего ждать дальше?

Из-за того, что производство на время остановили не только в "Артемсоли", но и в ООО "Славянская соль" (Донецкая область), Украина может реально столкнуться с дефицитом этого товара.

Такие чудо-ценники можно найти в отдельных магазинчиках Львовщины

Пока что в стране осталось еще два предприятия, которые продолжают производство соли — солеварня в Дрогобиче и Солотвинское месторождение в Закарпатской области. Первая уже объявила о намерении увеличить свое производство, ежемесячно поставляя на рынок еще по 20 тысяч тонн сверх привычного количества товара. Впрочем, этого недостаточно — даже чтобы обеспечить от дефицита одну область, к примеру Львовщину.

Скорее всего Украине придется обратиться за помощью с солью к западным партнерам, что, конечно же, отобразится на ценах.

Напомним, что соль — не единственный товар, с нехваткой которого может столкнуться наша страна из-за войны. Ранее "Телеграф" разбирался, могут ли украинцы столкнуться с голодом из-за недостаточного урожая зерна.