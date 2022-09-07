Милованов советует украинцам собирать тревожные чемонданчики с едой: в сети едко ответили

Причин для такой подготовки политик назвал несколько

Тревожный чемоданчик на случай чрезвычайных ситуаций должен включать в себя не только документы, но и воду с едой. Об этом решил напомнить украинцам советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

Об этом он заявил в эфире телемарафона. Сделал он это в необычной форме. Иметь при себе еду и воду он порекомендовал по двум причинам, одна из которой близость к передовой.

Второй Милованов назвал бедность. Слова политика возмутили украинцев. Они не понимают, как "тревожный чемоданчик" с едой может помочь при бедности населения, а также напоминают Милованову, что в стране уже полгода идут полномасштабные военные действия и люди готовятся к вероятным проблемам.

Возмутило граждан и то, что Милованов как часть президентской команды молчал о подобной подготовке до начала полномасштабного вторжения. Многие пользователи отметили, что война идет с 2014 года и готовность должна была быть и раньше. К проблемам готовиться нужно на государственном уровне, а не перекладывать все на плечи людей, считают комментаторы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по словам секретаря СНБО, подготовка к российскому вторжению в Украине продолжалась с 2019 года. При этом худший сценарий для Украины после российского вторжения уже пройден, считают в Минобороны.