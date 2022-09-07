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Милованов советует украинцам собирать тревожные чемонданчики с едой: в сети едко ответили

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Эксперты ранее рекомендовали иметь дома трехдневный запас продуктов в тревожном рюкзаке Новость обновлена 07 сентября 2022, 10:08
Эксперты ранее рекомендовали иметь дома трехдневный запас продуктов в тревожном рюкзаке

Причин для такой подготовки политик назвал несколько

Тревожный чемоданчик на случай чрезвычайных ситуаций должен включать в себя не только документы, но и воду с едой. Об этом решил напомнить украинцам советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

Об этом он заявил в эфире телемарафона. Сделал он это в необычной форме. Иметь при себе еду и воду он порекомендовал по двум причинам, одна из которой близость к передовой.

Второй Милованов назвал бедность. Слова политика возмутили украинцев. Они не понимают, как "тревожный чемоданчик" с едой может помочь при бедности населения, а также напоминают Милованову, что в стране уже полгода идут полномасштабные военные действия и люди готовятся к вероятным проблемам.

Милованов про чемоданчик с едой - реакция Украины
Милованов про тревожный чемоданчик
Про подготовку к опасности

Возмутило граждан и то, что Милованов как часть президентской команды молчал о подобной подготовке до начала полномасштабного вторжения. Многие пользователи отметили, что война идет с 2014 года и готовность должна была быть и раньше. К проблемам готовиться нужно на государственном уровне, а не перекладывать все на плечи людей, считают комментаторы.

Про подготовку запасов еды и Милованова
Комментарий про Милованова и подготовку запасов еды

Ранее "Телеграф" сообщал, что по словам секретаря СНБО, подготовка к российскому вторжению в Украине продолжалась с 2019 года. При этом худший сценарий для Украины после российского вторжения уже пройден, считают в Минобороны.

Теги:
#Продукты #Тимофей Милованов #Тревожный чемоданчик