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Как улучшить самочувствие зимой: важная деталь, о которой не стоит забывать

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Увлажнить воздух могут помочь растения или специальные устройства
Увлажнить воздух могут помочь растения или специальные устройства

Из-за высокой сухости в комнате могут возникнуть проблемы с самочувствием

В зимнюю пору люди начинают чаще пользоваться центральным отоплением и электрическими обогревателями, которые хоть и делают теплее, но имеют и серьезный минус, заключающийся в осушении воздуха.

Как сообщается в инстаграм-сообществе медицинского онлайн-хаба DOC.ua, сухой воздух негативно влияет на слизистую оболочку, вызывая защитную реакцию организма в виде выделения секрета.

Из-за постоянного увеличения количества секрета, возникает заложенность носа и насморк.

Помимо проблем с дыханием сухой воздух может привести и к ряду других проблем, вроде:

  • респираторных заболеваний и инфекций;
  • обезвоживания организма;
  • ухудшения цвета кожи на лице и возникновения чувствительности;
  • раздражение глаз;
  • аллергия;
  • снижение работоспособности.

Чтобы не допускать пересыхания воздуха рекомендуется следовать нескольким простым пунктам, а именно:

  • проветривать помещение;
  • завести комнатные растения (алоэ, фикус или драцена хорошо подойдут для этих целей);
  • приобрести увлажнитель воздуха, как вариант можно использовать пульверизатор или накрыть батареи мокрой простыней;
  • делать влажную уборку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о быстрых способах утеплить квартиру и тем самым уменьшить расходы на отопление зимой.

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