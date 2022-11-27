Как улучшить самочувствие зимой: важная деталь, о которой не стоит забывать
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Из-за высокой сухости в комнате могут возникнуть проблемы с самочувствием
В зимнюю пору люди начинают чаще пользоваться центральным отоплением и электрическими обогревателями, которые хоть и делают теплее, но имеют и серьезный минус, заключающийся в осушении воздуха.
Как сообщается в инстаграм-сообществе медицинского онлайн-хаба DOC.ua, сухой воздух негативно влияет на слизистую оболочку, вызывая защитную реакцию организма в виде выделения секрета.
Из-за постоянного увеличения количества секрета, возникает заложенность носа и насморк.
Помимо проблем с дыханием сухой воздух может привести и к ряду других проблем, вроде:
- респираторных заболеваний и инфекций;
- обезвоживания организма;
- ухудшения цвета кожи на лице и возникновения чувствительности;
- раздражение глаз;
- аллергия;
- снижение работоспособности.
Чтобы не допускать пересыхания воздуха рекомендуется следовать нескольким простым пунктам, а именно:
- проветривать помещение;
- завести комнатные растения (алоэ, фикус или драцена хорошо подойдут для этих целей);
- приобрести увлажнитель воздуха, как вариант можно использовать пульверизатор или накрыть батареи мокрой простыней;
- делать влажную уборку.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о быстрых способах утеплить квартиру и тем самым уменьшить расходы на отопление зимой.