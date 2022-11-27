Как улучшить самочувствие зимой: важная деталь, о которой не стоит забывать

Из-за высокой сухости в комнате могут возникнуть проблемы с самочувствием

В зимнюю пору люди начинают чаще пользоваться центральным отоплением и электрическими обогревателями, которые хоть и делают теплее, но имеют и серьезный минус, заключающийся в осушении воздуха.

Как сообщается в инстаграм-сообществе медицинского онлайн-хаба DOC.ua, сухой воздух негативно влияет на слизистую оболочку, вызывая защитную реакцию организма в виде выделения секрета.

Из-за постоянного увеличения количества секрета, возникает заложенность носа и насморк.

Помимо проблем с дыханием сухой воздух может привести и к ряду других проблем, вроде:

респираторных заболеваний и инфекций;

обезвоживания организма;

ухудшения цвета кожи на лице и возникновения чувствительности;

раздражение глаз;

аллергия;

снижение работоспособности.

Чтобы не допускать пересыхания воздуха рекомендуется следовать нескольким простым пунктам, а именно:

проветривать помещение;

завести комнатные растения (алоэ, фикус или драцена хорошо подойдут для этих целей);

приобрести увлажнитель воздуха, как вариант можно использовать пульверизатор или накрыть батареи мокрой простыней;

делать влажную уборку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о быстрых способах утеплить квартиру и тем самым уменьшить расходы на отопление зимой.