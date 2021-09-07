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День внучат 2021: милые картинки, открытки и поздравления с семейным праздником

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
1656
День внучат 2021 Новость обновлена 07 сентября 2021, 11:11
День внучат 2021

 7 сентября считается Днем внучат.

Во вторник, 7 сентября, отмечается милый семейный праздник — День внучат. Это отличный повод собраться всей семьей за столом и поговорить по душам, побаловав себя и своих внуков вкусными пирогами/пирожками и чаем.

Традиция отмечать этот праздник была перенята у жителей Нидерландов, где его отмечают уже несколько десятилетий. Также, его отмечают более чем в 30 странах мира, однако даты празднования и названия праздников разнятся. Но смысл остается прежним в каждой стране.

"Телеграф" собрал красивые поздравительные открытки и картинки с Днем внучат:

Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021
Поздравление с Днем внучат 2021

Также, 7 сентября еще отмечается Еврейский Новый год — Рош а-Шана. "Телеграф" собрал поздравительные картинки и открытки и по этому поводу.

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