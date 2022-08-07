С Днем Воздушных сил ВСУ 2022! Красивые открытки и картинки на украинском языке

В первое воскресенье августа в Украине отмечают День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины

Согласно календарю государственных праздников на авгусс-2022, в воскресенье отмечают День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Ежегодно праздник отмечается в первое воскресенье августа.

День Воздушных сил ВСУ — это праздник, который был учрежден в 2007 году указом президента Виктора Ющенко и является признанием значимости Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства.

После полномасштабного вторжения россии в Украину главная задача личного состава воздушного командования — уничтожать в украинском небе вражеские российские ракеты и беспилотники.

В честь праздника "Телеграф" сделал подборку поздравлений с Днем Воздушных сил ВСУ в открытках и картинках на украинском языке, которыми вы можете поздравить своих знакомых, родных или друзей с их профессиональным праздником. Отправьте открытку в соцсети или мессенджере.

С Днем Воздушных сил ВСУ 2022 — открытки и картинки на украинском языке

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие церковные праздники отмечаются в августе 2022 года.