С Днем Воздушных сил ВСУ 2022! Красивые открытки и картинки на украинском языке
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В первое воскресенье августа в Украине отмечают День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины
Согласно календарю государственных праздников на авгусс-2022, в воскресенье отмечают День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Ежегодно праздник отмечается в первое воскресенье августа.
День Воздушных сил ВСУ — это праздник, который был учрежден в 2007 году указом президента Виктора Ющенко и является признанием значимости Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства.
После полномасштабного вторжения россии в Украину главная задача личного состава воздушного командования — уничтожать в украинском небе вражеские российские ракеты и беспилотники.
В честь праздника "Телеграф" сделал подборку поздравлений с Днем Воздушных сил ВСУ в открытках и картинках на украинском языке, которыми вы можете поздравить своих знакомых, родных или друзей с их профессиональным праздником. Отправьте открытку в соцсети или мессенджере.
С Днем Воздушных сил ВСУ 2022 — открытки и картинки на украинском языке
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