С Днем Вооруженных Сил Украины-2022! Самые лучшие патриотические открытки на украинском языке

По традиции, 6 декабря поздравляют всех украинских военных, которые защищают и освобождают от российской оккупации Украину

Ежегодно 6 декабря отмечается один из самых важных праздников в Украине, посвященный нашим защитникам — День Вооруженных Сил.

"Телеграф" рассказывает об истории праздника, его традициях. Также публикуем для наших читателей красивые открытки и поздравительные картинки ко Дню Вооруженных Сил Украины 6 декабря на украинском языке.

День ВСУ 2022 — история праздника

Национальные вооруженные силы начали формироваться еще в начале 20 века. Первым военным образованием считают Легион украинских сечевых стрелков, которые стали героями народных песен. В 1917 году была сформирована армия Украинской Народной Республики (УНР), которая, к сожалению, просуществовала недолго. Во время Второй мировой войны появилась Украинская Повстанческая Армия (УПА), но и она просуществовала недолго – была уничтожена властями СССР после войны.

День ВСУ украинцы начали официально отмечать с 1993 года — именно — тогда Кабмин утвердил соответствующее постановление. В мирное время 6 декабря проходили торжественные церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата, торжественное собрание, церемонии вручения государственных наград, праздничные концерты, а также фейерверки.

Сегодня ВСУ – это тысячи высокопрофессиональных солдат, сержантов, офицеров и генералов, которые выполняют важную миссию, защищая независимость нашего государства и демонстрируя пример мужества и патриотизма, освобождая Украину от оккупационной армии россии.

С Днем ВСУ-2022 — открытки и картинки на украинском

Календарь церковных праздников на декабрь 2022 года "Телеграф" публиковал ранее.