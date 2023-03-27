С днем театра! Яркие поздравления в картинках и открытках

День театра ежегодно отмечают по всему миру

В понедельник, 27 марта, свой профессиональный праздник отмечают все работники театров — Международный день театра . Отметим, что День театра — это не только про актеров, а и про всех, кто трудится в этом "храме культуры": режиссеров, актеров, сценографов, билетеров и т.д. Не забывайте — "театр начинается с вешалки".

Празднование "Всемирного дня театра" было установлено в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО. Традиционно этот праздник проходит под девизом "Театры как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами".

"Телеграф" собрал самые красивые поздравительные открытки и картинки на украинском языке со Всемирным днем театра 27 марта, чтобы вы могли поздравить всех причастных к этому празднику.

Поздравления с Днем театра: картинки и открытки

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