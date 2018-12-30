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Воскресенье, 30.12.2018
С наступающим Новым 2019 годом: лучшие поздравления в красивых открытках
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С наступающим Новым 2019 годом: лучшие поздравления в красивых открытках

Коллекция замечательных открыток, которые позволят вам красиво поздравить родственников и друзей с Новым 2019 годом. Каждый наш читатель быстро найдет подходящую открытку: трогательную или смешную, для самого близкого человека или для просто знакомого, в стихах или прозе.
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