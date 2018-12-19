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Среда, 19.12.2018
Поздравительные открытки на День святого Николая 2018
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Поздравительные открытки на День святого Николая 2018

Добрый семейный праздник День святого Николая открывает череду зимних праздников. Отмечаете вы День святого Николая как церковный праздник или просто кладете подарочки детям под подушку, не важно – главное ощущение чуда и вера в добро.
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Святой Николай, День Святого Николая, Поздравления, Пожелания, Открытки, День святого Николая 19 декабря 2018.
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