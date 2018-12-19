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Поздравительные открытки на День святого Николая 2018
Добрый семейный праздник День святого Николая открывает череду зимних праздников. Отмечаете вы День святого Николая как церковный праздник или просто кладете подарочки детям под подушку, не важно – главное ощущение чуда и вера в добро.
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