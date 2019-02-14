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Четверг, 14.02.2019
Поздравления с Днем святого Валентина 2019: оригинальные и красивые открытки
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Поздравления с Днем святого Валентина 2019: оригинальные и красивые открытки

День святого Валентина отмечается 14 февраля во всем мире. Не обошел этот заморский праздник и нашу страну. Миллионы влюбленных в этот день сбиваются с ног, чтобы красиво и оригинально поздравить свою вторую половинку, будь это любимая девушка или парень, с праздником. Хотите прикольно поздравить с Днем святого Валентина своих любимых? Тогда эта подборка оригинальных открыток для вас!
Фото: из открытых источников
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