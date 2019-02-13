День святого Валентина 2019: душевные валентинки для любимых Этот романтический февральский праздник - отличный повод рассказать или в сотый раз напомнить о своих пламенных чувствах. Подборка трогательных валентинок будет как никогда кстати по рукой, чтобы в буквальном смысле "забросать" любимых поздравлениями.