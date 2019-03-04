Поздравления с Масленицей 2019: красивые открытки с пожеланиями Масленица - восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов славянской мифологии. Предлагаем вам коллекцию прикольных анимационных открыток с Масленицей 2019.