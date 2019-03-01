С первым днем весны: прикольные открытки для близких и друзей

Коллекция прикольных анимационных открыток с первым днем весны. Поздравляем Вас с наступлением самого юного, светлого и радостного времени года - весны! Пусть в Ваших душах всегда будет тепло, свет и оптимизм.